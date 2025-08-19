Pampita confirmó su reconciliación con Martín Pepa: “En octubre se va a instalar en la Argentina”

“Estoy muy contenta, si no estuviera enamorada no estaría haciendo todo esto, siempre priorizo mi corazón”, aseguró la conductora.

Pampita y Martín Pepa. Foto: Instagram.

Carolina “Pampita” Ardohaín sorprendió durante el pasado fin de semana al realizar un vuelo relámpago a Nueva York para reconciliarse con Martín Pepa.

Al regresar, habló con Puro Show y dio detalles de su situación sentimental: “Nos habíamos extrañado mucho. Se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman a familiares, se ensucia todo cuando dicen mentiras”.

“La vida cambia de un minuto para el otro, no estábamos hablando, tratamos de hacer esa distancia, pero nos dimos cuenta que nos extrañábamos mucho”, reveló la modelo, que decidió hacer todo en secreto: “No le dije a nadie, mis amigas se enteraron igual que ustedes. Me retaron, me dijeron que mande mensaje en el chat así no se enteran por la tele”.

Pampita habló de su reconciliación con Martín Pepa. Video: Puro Show

Las claves para que esta vez la relación funcione

“No voy a dar muchos detalles porque él no es del medio, no quiero exponer todo como lo hice en todos estos meses. Trato de hacer una combinación que les funcione a todos, él no tiene nada que ver con esto, no vive en Argentina hace 20 años”, explicó.

Pampita junto a Martín Pepa. Foto: NA.

Para que funcione la relación, van a evitar la distancia de la mejor manera posible: “Vamos a tratar de vernos más. Hablamos después de un mes y nos dimos cuenta que la estábamos pasando mal y valía la pena volver de vuelta. A mí me conquista la verdad, se dijeron cosas horribles y trataron de ensuciar todo, pero nosotros sabemos la verdad. Dicen que su entorno habla mal de mí y eso tampoco es verdad”.

“Estoy muy contenta, si no estuviera enamorada no estaría haciendo todo esto, siempre priorizo mi corazón. En octubre se va a instalar en la Argentina”, concluyó Pampita, muy feliz con su reconciliación.