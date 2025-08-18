¿Juntos otra vez?: Pampita y Martín Pepa sorprendieron con un inesperado reencuentro

Tras semanas de rumores y una separación anunciada, Pampita y Martín Pepa fueron vistos de la mano y sonrientes en el Hamptons Polo Club. Las imágenes que confirmarían su reconciliación.

Pampita y Martín Pepa. Fotos: Instagram/pampitaoficial - martinpepa1

Después de semanas de rumores, todo indicaría que Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa le dieron una nueva oportunidad al amor. La modelo sorprendió al público al hacerse presente en uno de los últimos partidos del polista, donde ambos se mostraron cómplices y felices, agarrados de la mano, confirmando lo que ya se venía especulando: la reconciliación está en marcha.

¿Una separación que habría llegado a su fin?

A principios de julio, Pampita había anunciado su separación de Pepa, asegurando que la decisión fue tomada en buenos términos y que el 9 de julio marcaría la fecha en la que ambos optaron por caminos separados.

Pampita y Martín Pepa. Fotos: Instagram/pampitaoficial - martinpepa1

Desde entonces, la modelo se mostró activa en redes sociales, compartiendo momentos de viajes, celebraciones y salidas con amigas y familiares. Por su parte, Martín mantuvo su habitual perfil bajo, sin dar declaraciones ni aparecer públicamente.

Sin embargo, este domingo por la tarde todo cambió. Durante una nueva fecha en el Hamptons Polo Club, el equipo Equuleus Polo Team -del que Pepa forma parte- logró una importante victoria ante Scuderia S. con un marcador final de 14 a 11, consagrándose campeones del torneo. Pero la gran noticia no vino solo desde el campo de juego.

En las imágenes que trascendieron del evento, se puede ver a Pampita presenciando el partido y celebrando con entusiasmo la victoria del equipo. Más tarde, fue fotografiada de la mano de Martín, ambos sonrientes y relajados, en lo que fue claramente una aparición pública con alto contenido simbólico.

Pampita y Martín Pepa en la tarde de este domingo. Foto: @phalacroze

“La gran sorpresa fue la presencia de Pampita, quien lo acompañó y se mostró sonriente junto al polista tras el triunfo, confirmando así su reconciliación”, aseguró la periodista Pilar Telechea, quien cubrió el evento.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales, los gestos hablaron por sí solos. Todo indica que la pareja atraviesa un nuevo capítulo, más fuerte y consolidado. Y, como siempre, el amor vuelve a ser protagonista.