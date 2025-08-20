A Yanina Latorre se le escapó que fue Nicolás Vázquez quien filtró la infidelidad de Gimena Accardi y todo quedó registrado

Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir.

Las declaraciones de Gimena Accardi en las que confiesa haberle sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja, fue el tema que opacó todos los programas del día de ayer. Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, manifestando su tristeza ante el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana a la ex pareja advirtió que la aclaración de Gimena Accardi fue orquestada para ayudar a Vázquez debido a que su imagen había caído drásticamente cuando los medios lo acusaron de haberle sido infiel a ella: “Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es”.

En medio del debate caliente sobre las razones que llevaron a la actriz a salir a aclarar la situación sobre su separación, a la conductora se le escapó decir que quien le contó a Ángel de Brito fue nada más y nada menos que el propio Nico Vázquez.

“Él es más honesto en las declaraciones. Dice que ‘fue un proceso’, que ‘no estuvo bien’. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel”, reveló.

Gimena Accardi volvió a hablar

La actriz se presentó a trabajar luego de haber tenido un día muy difícil por haber contado que le fue infiel a Nico Vázquez.

“Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, le dijo la actriz a Migue Granados, entendiendo que ella no estaba con la energía que requería el programa de streaming por el difícil momento personal que está viviendo.

“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, reconoció Accardi, que no pudo disimular su cara de haber llorado: “Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

Gimena siguió elogiando a su compañero por hacerse cargo del programa: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.