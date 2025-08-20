Revelaron el momento en que Gime Accardi se habría desenamorado de Nico Vázquez: “Todo el día vestido de mujer”

Según Pepe Ochoa, la relación de los actores comenzó a desgastarse cuando ella comenzó a salir sin él.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez continúa dando de qué hablar luego de que la actriz confirmara en su descargo en el stream de Olga haberle sido infiel a su pareja “con un random” y no con Andrés Gil, como indicaban los primeros rumores.

En su declaración, la actriz aseguró que, si bien se arrepiente de haberlo hecho, no fue el detonante de la separación, ya que la pareja venía mal desde hace años, con varias idas y vueltas. Sin embargo, reconoció que su desliz fue “la gota que rebalsó el vaso”, llevando a ambos a tomar la decisión de sus caminos.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

En LAM, Pepe Ochoa dio a conocer una versión de las peleas o diferencias que tenía la pareja en este último año, responsabilizando al anteúltimo personaje que el actor interpretó en el teatro: “Acá hay un tema también que quiero profundizar con respecto a toda esta historia, que es que entre Nico y Gime empieza a haber mucho bardo cuando él hizo Tootsie”.

“Ya venían mal. A partir de que ella empieza en este mundo del streaming la elevan como personaje, como figura que es y ella ahí empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Empezó a salir sin Nico en el medio”, continuó.

Y ahondó más sobre el problema en cuestión: “Y lo que me cuentan del entorno es que como Nico estaba sin cejas, todo el día vestido de mujer… la líbido de ella hacia él se empezó a caer. Y a raíz de esto… una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron”.

Por otra parte, mencionó otra infidelidad de parte de ella hacia Vázquez con un hombre que vivía en la misma zona que ellos y que también el actor habría decidido perdonar: “Además, en el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Fueron un par de polvos. Con este personaje las cosas no trascendieron, fue simplemente sexo durante un par de meses y Nico lo supo. A raíz de eso, sigue la relación y deciden seguir apostando por el amor”.

La actriz confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez Foto: Captura Olga

Nico Vázquez aseguró que se está divorciando de Gime Accardi

Luego de haber saludado cordialmente a los periodistas, las palabras de Nico Vázquez resonaron en la puerta del teatro Lola Membrives, donde realiza la obra “Rocky, el musical” desde el pasado 12 de junio, y ahora consideró que le dio “mucha vergüenza” haber brindado una conferencia de prensa.

Aunque en principio, el intérprete fue vinculado con su compañera de elenco, Dai Fernández, el mismo actor fue quien se encargó de desmentir en el momento, en línea, esta tarde retomó: “Hoy Gime eligió dar la versión sobre lo que pasó de los hechos, la realidad es esa”.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

En línea, sostuvo que su expareja “necesitaba aclarar” y remarcó “la quiero acompañar desde mi lugar. Es una persona muy importante, somos familia, al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a verla”.

Asimismo, explicó que el fin de la relación no tiene vuelta atrás, por lo menos en un futuro cercano: “Hoy no hay chance, nos estamos divorciando, es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla y hacer terapia”.