Gime Accardi volvió a hablar tras confesar la infidelidad: “Estoy muy abajo y con los ojos hinchados”

La actriz volvió a Olga luego de haber tenido que aclarar su situación con Nico Vázquez y expresó cómo se siente.

Gime Accardi Foto: Captura

Gime Accardi reapareció luego de haber admitido al aire que le fue infiel a Nicolás Vázquez luego de 18 años de relación y continuó con su reemplazo en “Sería Increíble”, el programa de Olga conducido por Nati Jota, quien se encuentra de vacaciones.

“Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, le dijo la actriz a Migue Granados en el pase, entendiendo que ella no estaba con la energía que requería el programa debido al difícil momento personal que está viviendo.

La actriz confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez Foto: Captura Olga

“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, reconoció Accardi, que no pudo disimular su cara de haber llorado: “Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

Luego, la actriz elogió a su compañero por hacerse cargo del programa que ella debía conducir y aseguró: “Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”.

“Claro, vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja, ves un caniche y te pones bien”, respondió Granados con cierta ironía. Aunque no escondió estar muy mal de ánimo, evitó durante el resto del programa referirse a la aparición de Nico Vázquez y tampoco quiso dialogar con la prensa que, al igual que ayer, la esperaba en la puerta del canal de streaming para tener su palabra.

Gime Accardi y Nico Vázquez Foto: Instagram @gimeaccardi

Yanina Latorre reveló que fue Nico Vázquez quien filtró la infidelidad

Las declaraciones de Gimena Accardi en las que confiesa haberle sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja, fue el tema que opacó todos los programas del día de ayer. Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, manifestando su tristeza ante el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana a la ex pareja advirtió que la aclaración de Gimena Accardi fue orquestada para ayudar a Vázquez debido a que su imagen había caído drásticamente cuando los medios lo acusaron de haberle sido infiel a ella: “Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es”.

Yanina Latorre dijo que Nico Vázquez filró la noticia

En medio del debate caliente sobre las razones que llevaron a la actriz a salir a aclarar la situación sobre su separación, a la conductora se le escapó decir que quien le contó a Ángel de Brito fue nada más y nada menos que el propio Nico Vázquez.

“Él es más honesto en las declaraciones. Dice que ‘fue un proceso’, que ‘no estuvo bien’. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel”, reveló.