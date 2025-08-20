Lo nuevo en Netflix: uno por uno, los estrenos para septiembre 2025

Con producciones nacionales y otras nuevas temporadas muy esperadas, la plataforma de streaming anunció lo que se viene para el noveno mes del año. Mirá todos los detalles en la nota.

Las Maldiciones Foto: Netflix

Netflix prenentó los nuevos títulos para el mes de septiembre, y dio a conocer la lista de estrenos para el noveno mes del año.

Después de varios ambiciones proyectos durante este 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series, y también sumó temporadas nuevas.

Películas

Ámsterdam (1 de septiembre)

En 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.

Ámsterdam Foto: Netflix

Merlina - Parte 2 (3 de septiembre)

Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

Merlina. Foto: COURTESY OF NETFLIX

El otro París (12 de septiembre)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

El otro París Foto: Diyah Pera/Netflix © 2024

Las Maldiciones (12 de septiembre)

En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Black Rabbit (18 de septiembre)

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

El infiltrado de KKKlan (18 de septiembre)

El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

Y ella dijo quizás (19 de septiembre)

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamur le espera.

Orgullo y prejuicio (19 de septiembre)

La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia.

French Lover (26 de septiembre)

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Series

Las muertas (10 de septiembre)

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Love is Blind Brasil - 5ta Temporada (10 de septiembre)

Esta temporada da la bienvenida a un grupo de participantes mayores de 50 años dispuestos a encontrar el amor y a demostrar que al corazón no le pasan los años.

Next gen chef (17 de septiembre)

En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

El refugio atómico (19 de septiembre)

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

La Casa Guinness (25 de septiembre)

Se aproximan los problemas para los Guinness en este drama de Steven Knight («Peaky Blinders») protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge.

Incontrolables (25 de septiembre)

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.

Alice in Borderland - Temporada 3 (25 de septiembre)

Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?

Contenido coreano

Reina Mantis (5 de septiembre)

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre.

Tú y todo lo demás (12 de septiembre)

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...

Deportes

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford (4 de septiembre)

Canelo Álvarez y Terence Crawford nos muestran su entrenamiento ―y vida personal― mientras se preparan para el combate de pesos supermedianos.

Canelo Álvarez, REUTERS

Matchroom: los reyes del espectáculo deportivo (17 de septiembre)

Esta serie documental retrata a Barry y Eddie Hearn, padre e hijo, en su intento de impulsar su poderosa compañía de promoción deportiva y llevarla a nuevas alturas.

Eventos en vivo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (13 de septiembre)

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en una megapelea por la corona unificada del peso supermediano. En vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.