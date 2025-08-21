Oficialmente separados: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio y un detalle dio que hablar

Los actores le pusieron, formalmente, final a su relación de más de 18 años. El hecho que llamó la atención del abogado.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: @gimeaccardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi concluyeron su acuerdo de divorcio, de mutuo acuerdo y con la emoción a flor de piel.

Luego de que Accardi confesó su infidelidad con Vázquez, el protagonista de Rocky informó que ya habían iniciado el proceso legal y este jueves, ambos vivieron un momento “muy movilizante” durante la firma de papeles, según señaló el periodista Fede Flowers.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez firmaron el divorcio. Video: NA - Gentileza Intrusos.

Los mismo trascendidos indicaron que los actores llegaron juntos a finalizar con el trámite que rompe su vínculo ante la ley, algo que fue muy sorprendente para el abogado que selló la separacion.

Esta imagen condice con las palabras de ambos en sus respectivas declaraciones anteriores en donde se mostraron amor y respeto mutuo.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi en la fiesta de Messi. Foto: Instagram @nicovazquezok.

Los trascendidos también indican que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separarán todo a la mitad: ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.