Llegan los Playoffs de “La Voz Argentina”: cuándo arrancan y quiénes serán los nuevos co-coach

El certamen de canto más visto del país prepara su nueva etapa. Cuando arrancará y quienes acompañarán a cada team.

"La Voz Argentina 2025". Foto: X / @LaVozArgentina.

Comienzan los Playoffs de “La Voz Argentina”, luego de saber quiénes son los participantes que superaron los Knockouts. Ellos están listos para continuar la competencia junto a sus coaches Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!

En esta nueva fase, que comenzará este domingo 24 de agosto, el programa introduce reglas y desafíos distintos para los once concursantes que quedan en juego en cada equipo. Ellos se presentarán en el escenario y cantarán de forma individual para ser juzgados por el jurado.

Por otro lado, la decisión se dividirá en dos: el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Luego, los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que el resto quedará fuera de competencia.

Nicolás Occhiato, La Voz Argentina. Foto: Instagram.

Quiénes serán los nuevos co-coaches en “La Voz Argentina”

En esta oportunidad, los artistas de cada Team cambiarán de coaches para preparar nuevamente a sus participantes. La nueva ronda tendrá la participación de Juanes, que acompañará a Soledad, Tiago PZK estará con Miranda!, Joaquín Levinton se unirá a Lali, y La K’onga brindará su experiencia junto a Luck Ra.

La Voz Argentina 2025 Foto: NA

Estos artistas no solo ofrecerán consejos a los concursantes durante los ensayos, sino que también aportarán una nueva dinámica al show, donde podrán opinar y hasta realizarán un número cada uno. La recta final del certamen de canto que emite Telefe comenzará el 24 de agosto.