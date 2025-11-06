Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa: cuándo es y dónde comprar las entradas

La cuarta edición de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa se llevará a cabo este mes en Tucumán con una variedad de sabores y actividades increíbles. Dónde sacar las entradas y cómo llegar.

Sándwich de milanesa. Foto: NA

La Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa será llevada a cabo del 13 al 16 de noviembre en la provincia de Tucumán, Noroeste Argentino (NOA). Se podrán degustar variedades de milanesas y participar en múltiples concursos. Además, cantarán allí artistas invitados tales como Gladys “La Bomba Tucumana” y algunos participantes de La Voz Argentina.

La Sociedad Rural de Yerba Buena, a pocos kilómetros de la capital de la provincia, será el recinto que permitirá la realización de este evento.

Dónde comprar las entradas para el Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

En la página web oficial pueden conseguirse las entradas a 7000 pesos para el público general, mientras que los menores de 9 años ingresan gratis. Existen además promociones tales como el Combo Amigos 4x3 a $21000 y el Combo Familia 2+2 a $14000.

Aquí el cronograma oficial de la fiesta:

Qué hacer en la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Dentro de la Fiesta habrá múltiples actividades recreativas para entretener al público. Por un lado, los cantantes; Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán de La Voz Argentina se presentarán el día viernes 14. Y, por su parte, Gladys la “Bomba Tucumana” estará sobre el escenario el sábado 15.

Eugenia Rodríguez, finalista de La Voz Argentina por el Team Soledad. Foto: La Voz Argentina

En otra parte del recinto se llevará a cabo una feria de emprendedores que incluirá artesanías y comidas. Además, se llevará a cabo un taller de preparación de sánguches de milanesa para los más pequeños de la familia.

Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Desde Buenos Aires

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viaje consta de 14 horas en auto por la Autopista Córdoba-Rosario. Otras opciones son la Ruta Nacional 157 y la Ruta Nacional 34.

Desde Córdoba

Desde la Provincia de Córdoba son unas 7 horas en auto por la Ruta Nacional 60 y la Ruta Nacional 157.

La búsqueda del Récord Guinness

En el escenario central del Festival se llevarán a cabo dos competencias: quién come el sánguche de milanesa más rápido y el intento por romper el récord Guinness del sánguche de milanesa más grande del mundo. El primer torneo tendrá una fase individual y otra de parejas.

Escobar entró al Récord Guinness del Sánguche de milanesa más grande del mundo. Foto: -

Por el momento, el “Bodegón Lo de Lucas” en Escobar mantiene el récord con un sánguche de 26 metros de largo desde el 8 de octubre del 2024. Para su creación se utilizaron 130 kg de carne, 380 huevos, dos jaulas de lechuga y once canastos de pan. Luego del evento, la comida se repartió por comedores de la zona.