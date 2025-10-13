Quién ganó La Voz Argentina 2025: la tendencia de los fanáticos según las encuestas

El público define con su voto quién se llevará el título de esta edición del reality de música más famoso. Qué dice el boca de urna.

Quién será el campeón de La Voz Argentina. Foto: NA.

Los fans de La Voz Argentina están expectantes por la gran final y por conocer quién de los cuatro finalistas se consagrará como el ganador. Este lunes se definirá al campeón, y las encuestas de X más el boca de urna de Pabloschi ya comenzaron a generar repercusiones.

El público ya está votando entre los cuatro finalistas para decidir quién será el gran campeón del certamen de Telefe. El cronograma establece que este lunes se conocerá al campeón de la edición, luego de las últimas presentaciones de cada uno de los participantes, en la gala del domingo.

Los cuatro finalistas son Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) son los cuatro finalistas.

La Voz Argentina 2025: qué dicen las encuestas

Según las encuestas en X, el ganador sería Nicolás (del team LuckRa), seguido por Alán (team Lali) en segundo lugar, Milagros (team La Sole) en tercero y, por último, Eugenia (team Miranda). Los resultados coinciden en las encuestas de dos usuarios distintos.

Quién será el ganador de La Voz Argentina 2025. Foto: Captura X.

La predicción de Pabloschi

Por su parte, el reconocido usuario de X @Pabloschi lanzó su boca de urna con su predicción sobre los resultados del reality. El usuario se hizo popular en las redes sociales por sus vaticinios en las galas de eliminación de Gran Hermano.

Nicolas del team Luck Ra podría ser el ganador de La Voz Argentina 2025. Foto: Instagram @nicolasbehringer

“Shh Nicolás #bocadeurna #LaVozArgentina”, escribió el tuitero, en lo que todos entendieron como una predicción o adelanto de que Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, será el ganador del reality.

La Voz Argentina: cuáles son los premios para el ganador del reality

Nico Occhiato, el conductor de La Voz Argentina, reveló los premios que se llevará el ganador o ganadora del reality.

La final de La Voz está programada para el próximo lunes 13 de octubre, y los participantes ya están sometidos a la votación del público.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música”, anunció. “El segundo se lleva 30 millones de pesos”, agregó.

Jurado de La Voz 2025 Foto: Telefe

Luego, el conductor sorprendió al revelar que todos los participantes se llevaran un premio a su casa, además de la exposición del programa: “El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva 5 millones de pesos”.