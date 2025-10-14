Cumplirá su gran sueño: Nicolás Behringer contó qué hará con los 70 millones de pesos que ganó en “La Voz Argentina”
Después de una noche llena de emoción y de actuaciones realmente conmovedoras, Nicolás Behringer se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2025 (Telefe) y reveló cuáles serán sus planes con el premio millonario que se llevó a casa.
En el escenario, con pantalón blanco y camisa negra, Behringer deslumbró y minutos más tarde se consagró campeón, llevándose 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music.
La Voz Argentina: Nicolás Behringer reveló que hará con los 70 millones de pesos
Luego de su triunfo, el flamante ganador reveló en diálogo con Clarín que va a hacer con su dinero: “Pensé mil cosas, pero es muy pronto para definirlo. Creo que voy a intentar resolver el tema de la vivienda. Quiero un techo propio para mi hermana y para mí. Ella es todo para mí; la crié prácticamente yo, y bastante bien lo hicimos”, dijo conmovido.
Además, el artista habló sobre el auto que forma parte del premio, y sorprendió con su respuesta: “Por ahora tenerlo, guardarlo, y luego aprender a manejar, porque nunca tuve chance de tener auto ni nada de eso, así que ni me preocupé por conducir. Eso sí, de chico me daba mucha maña con la bici y el triciclo”, contó a modo de chiste.
El joven de 28 años se impuso en la segunda parte de la gran final, que se transmitió este lunes. Para cerrar la noche, interpretó junto a su coach Luck Ra el tema “Que me falte todo”, el éxito que el cuartetero grabó junto a Abel Pintos.
Desde el comienzo del certamen, Behringer se destacó por su voz potente y su humildad. Durante la final, agradeció tanto al público como a su coach por el apoyo recibido. Su paso por La Voz Argentina demostró que su historia apenas comienza y que el sueño por el que trabajó tanto, finalmente, ya se convirtió en realidad.