Llega Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa: dónde se celebra el evento que busca romper un Record Guinness

Este año se celebra la cuarta edición de este evento con la presencia de artistas de La Voz Argentina invitados.

Sánguche de milanesa Foto: Freepik

Del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo una vez más la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa en una provincia del Noroeste Argentino (NOA) con artistas invitados tales como Gladys “La Bomba Tucumana” y algunos participantes de La Voz Argentina.

La provincia de Tucumán será la sede de este evento, más precisamente en la Sociedad Rural en Yerba Buena, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

Dónde comprar las entradas para el Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

En la página web oficial pueden conseguirse las entradas a 7000 pesos para el público general, mientras que los menores de 9 años ingresan gratis. Existen además promociones tales como el Combo Amigos 4x3 a $21000 y el Combo Familia 2+2 a $14000.

Aquí el cronograma oficial de la fiesta:

Qué hacer en la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Dentro de la Fiesta habrá múltiples actividades recreativas para entretener al público. Por un lado, los cantantes; Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán de La Voz Argentina se presentarán el día viernes 14. Y, por su parte, Gladys la “Bomba Tucumana” estará sobre el escenario el sábado 15.

Gladys la Bomba Tucumana estará sobre el escenario del Festival el sábado 15. Foto: Instagram

En otra parte del recinto se llevará a cabo una feria de emprendedores que incluirá artesanías y comidas. Además, se llevará a cabo un taller de preparación de sánguches de milanesa para los más pequeños de la familia.

La búsqueda del Récord Guinness

En el escenario central del Festival se llevarán a cabo dos competencias: quién come el sánguche de milanesa más rápido y el intento por romper el récord Guinness del sánguche de milanesa más grande del mundo. El primer torneo tendrá una fase individual y otra de parejas.

Escobar entró al Récord Guinness del Sánguche de milanesa más grande del mundo. Foto: -

Por el momento, el “Bodegón Lo de Lucas” en Escobar mantiene el récord con un sánguche de 26 metros de largo desde el 8 de octubre del 2024. Para su creación se utilizaron 130 kg de carne, 380 huevos, dos jaulas de lechuga y once canastos de pan. Luego del evento, la comida se repartió por comedores de la zona.