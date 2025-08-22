Tras años de rivalidad, Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas para una producción fotográfica

Las modelos se animaron a protagonizar una sesión que, si bien simbolizó un cierre parcial a su histórica enemistad, no logró disimular del todo las diferencias que las separan.

Pampita y Nicole Neumann. Foto: Instagram / paratirevista.

Desde los comienzos de sus carreras, la relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann estuvo marcada por la tensión. Entre anécdotas de codazos en pasarelas y la recordada acusación de discriminación hacia Ardohain bajo el apodo de “La Muqui” (atribuido en su momento a Neumann y Julieta Prandi), ambas construyeron trayectorias destacadas en el mundo de la moda mientras alimentaban una rivalidad que muchos comparan con la de un River-Boca.

Con el paso del tiempo lograron limar algunas asperezas. Incluso compartieron jurado en Los 8 Escalones por El Trece, pero nunca habían posado juntas para una producción fotográfica hasta este jueves, durante la celebración por los 103 años de la revista Para Ti. La tensión, sin embargo, se mantuvo latente: sonrisas forzadas, gestos de incomodidad y un lenguaje corporal que transmitía distancia.

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas. Video: Instagram / paratirevista.

Ambas asistieron acompañadas. Pampita llegó junto a Martín Pepa, mientras que Nicole lo hizo junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Para la ocasión, Ardohain eligió un vestido color uva de Fabián Zitta, con cola en tonos dorados que se fusionaban con la prenda. Neumann optó por un vestido blanco con soles, lunas y estrellas plateadas, completando su look con una corona en la misma gama.

Más allá de la moda, lo central fue la escena compartida: posaron cerca, pero sin contacto excesivo. Al finalizar la sesión, la rubia se mostró distante con un tímido aplauso. En ese instante, Nicole extendió el brazo para despedirse, pero Pampita optó por un gesto inesperado: acercarse y darle un beso en la mejilla.

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas. Foto: Instagram / nikitaneumann.

En redes sociales, Neumann compartió otra imagen en la que se las vio junto a Stephanie Demner y Cande Ruggeri. Allí, nuevamente, Pampita y Nicole ocuparon el centro, pero con una distancia que reflejaba la naturaleza de su vínculo: juntas, pero no unidas.

Vale recordar que cuando Ardohain asumió la conducción de Los 8 Escalones, Nicole decidió apartarse del ciclo para dedicarse a la crianza de su hijo Cruz, fruto de su relación con Manuel Urcera, aunque no descartó volver como jurado invitada.

Semanas atrás, en diálogo con Ángel de Brito en su programa de streaming, Nicole habló sobre su vínculo actual con Pampita.

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas. Foto: Instagram / nikitaneumann.

“Charlamos en situaciones que pasan. Cada una tiene su camarín, pero si en ese momento estamos, hablamos de cosas que surgen del programa. Por ejemplo, de qué bajón es cuando acompañás a un participante y no le va bien, nos sentimos re mal. O el día que eligieron al Papa, que justo grabamos juntas y charlamos en la previa de si nos gustaba, si no, por qué el nombre…”.

De esta manera, la modelo dejó en claro que existe diálogo entre ellas, aunque limitado al ámbito profesional, sin profundizar en una amistad.