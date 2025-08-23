Acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez: cuánto pagará el cantante de cuota alimentaria por su hija Jamaica

El cantante acordó una cifra mucho más baja de la que buscaba su ex pareja. Conocé todo, en la nota.

L-Gante y Tamara Báez. Foto: Instagram

El escándalo entre L-Gante y Tamara Báez parece haber terminado. La influencer le pedía al cantante un aumento a la manutención que recibía mensualmente para Jamaica, la hija que tienen en común. Tras idas y vueltas, se alcanzó un acuerdo que dejó conformes a las partes, o al menos a casi todas.

Tras meses de disputa legal, ambos acordaron que el pago mensual será de dos millones de pesos, una cifra lejana a la que buscaba la defensa de Tamara Báez.

Tamara Báez y L-Gante. Foto: Instagram.

La periodista Naiara Vecchio aseguró que el monto que recibirá la joven será de dos millones, algo que cayó de pésima manera en Juan Pablo Merlo, el abogado que hasta hace pocos días trabajaba con ella.

A través de una publicación en sus redes sociales, el abogado dejó en claro ya que no trabajará con Tamara Báez, tras haber conseguido un monto mucho más bajo del buscado en la disputa con L-Gante. “Nuestro estudio jurídico ya no la representa”, escribió en primer lugar.

Juan Pablo Merlo, indignado tras el acuerdo entre Tamara Báez y L-Gante. Foto: Instagram

Y siguió, con notable frustración por la resolución del caso: “Durante nuestra labor, logramos medidas clave: inscripción de alimentante en registro de morosos, prohibición de salida del país y una cuota provisoria de 5 mil dólares. Pese a estos avances, fuimos sustituidos por influencias del demandado, cuyo fin es eludir sus obligaciones”.

Para cerrar, aclaró: “Nuestra gestión fue eficaz y en defensa plena de los derechos alimentarios de la hija”.

L-Gante junto a su hija Jamaica. Foto: Instagram.

Cabe recordar que Tamara Báez pretendía recibir cinco millones de pesos mensuales, que según consideraba, eran acordes a los ingresos que tiene L-Gante en el mundo de la música. Sin embargo, algo cambió en los últimos días y aceptó los dos millones ofrecidos.

Distintos usuarios de redes sociales mostraron sospechas sobre lo ocurrido, ya que suponen que hubo presiones del entorno de Elián Valenzuela para que su ex rebaje sus pedidos y tome una oferta mucho menor.