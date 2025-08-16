L-Gante contra las cuerdas: no pudo salir del país por la deuda alimentaria que tiene con su hija Jamaica

El cantante tenía un vuelo a México que partía desde el Aeropuerto de Ezeiza, aunque fue rechazado en migraciones.

L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

L-Gante pasa días más que particulares. Si bien todo indica que volvió con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, una deuda alimentaria con la menor le habría complicado sus planes. El cantante iba a tomar un vuelo a México desde el Aeropuerto de Ezeiza, aunque habría sido rechazado en migraciones por algunas complicaciones legales.

Según informó el periodista Nacho Rivarola, cronista de “Puro Show” de El Trece, este viernes hubo una cobertura por la salida del país del cantante, que está en el centro de las noticias por su posible vínculo con su ex. Sin embargo, la situación se complicó por completo.

L-Gante no pudo salir del país por una deuda alimentaria con su hija Jamaica.

El problema que habría tenido L-Gante es que fue rechazado en migraciones por deber la cuota alimentaria de su hija Jamaica, un reclamo que mantuvo por mucho tiempo Tamara Báez. Justamente, Juan Merlo, abogada de la joven influencer, le indicó al reportero que no iba a poder salir del país, algo que finalmente ocurrió.

Lo curioso es que Elián Valenzuela no se desmotivó por la noticia, a pesar de que tenía planeado un viaje a México. Luego de tomarse fotos con seguidores que se acercaron al Aeropuerto de Ezeiza, se marchó a seguir trabajando.

L-Gante no pudo salir del país por una deuda alimentaria con su hija Jamaica. Foto: Instagram

“Luego de lo sucedido en Ezeiza (misma ropa), aprovechó y se fue junto a su representante a cantar en un boliche de zona sur”, indicó Rivarola junto a una imagen en donde aparece L-Gante y Maxi El Brother, su manager desde que comenzó en la música.

Todo indica que el cantante deberá solucionar su situación legal si desea volver a viajar. El inconveniente resulta más que llamativo, ya que ocurre días después de que aparezcan los rumores de reconciliación con Tamara Báez.

El posteo que avivó los rumores de reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez

Luego de su separación de Wanda Nara, la vida amorosa de L-Gante se volvió una incógnita. Sin embargo, volvió a dar de qué hablar tras compartir un enigmático mensaje en redes.

“Unas ganas de volver con ella”, escribió el cumbiero en historias de Instagram. Si bien al principio todos apuntaron a Wanda Nara, con quien se lo vio el sábado en la obra de teatro que protagonizó su madre en Villa Crespo, todo indicaría que en realidad sería un mensaje dirigido a su expareja y madre de su hija, Tamara Báez.

El posteo de L-Gante que avivó rumores de reconciliación con Tamara Báez. Video: Instagram.

Luego de esa historia, L-Gante compartió un video en Instagram desde la misma cama junto a Tamara y su hija Jamaica.