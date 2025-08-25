Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña volverán a Turquía con la actriz: qué sucederá con su escolarización

La actriz logró un acuerdo con el actor chileno y, finalmente, Amancio y Magnolia vivirán junto a ella en Turquía. Qué sucederá con su escolaridad.

China Suárez junto a sus hijos en Turquía. Foto: Instagram.

Semanas atrás, la China Suárez se instaló en Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística. Aunque no todo fue color de rosa, ya que demostró tener diferencias y complicaciones con su ex, Benjamín Vicuña, para llevarse a sus hijos e instalarse con ellos allí.

Sin embargo, la actriz consiguió que sus tres hijos viajen a Turquía y se escolaricen allí. En septiembre comenzarán las clases y Rufina, su hija mayor con Nicolás Cabré, está inscripta en el colegio internacional al que iban las hijas de Icardi antes de que Wanda Nara decidiera mudarse a la Argentina.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

Por su parte, Magnolia y Amancio Vicuña seguirán con sus clases mediante un sistema online para no perder vínculo con su escuela en Argentina, como pretendía su padre.

Según trascendió, los tres menores viajaron con su niñera y con su abuela, Marcela Riveiro, la madre de la China Suárez, quienes ayudarán con la adaptación de los chicos ya que es una cultura muy diferente a la de Argentina.

En los últimos días, la China se mostró en sus redes visitando lugares típicos de Turquía, para conocer un poco más de esa cultura que ya está adoptando y que espera convertir en su hogar por varios años, ya que Mauro Icardi volvería a firmar contrato con el Galatasaray por dos años más.

La nueva vida de la China Suárez en Turquía

La vida de la China Suárez cambió mucho desde que vive un intenso romance con Mauro Icardi, en medio del fuerte escándalo que se desató con Wanda Nara. Asentada en Turquía, se conocieron los planes que tiene para su vida la actriz, que actualmente está muy alejada de Argentina.

Pía Shaw explicó en “A la Barbarossa”, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, que tiene grandes proyectos de vida junto al futbolista.

La China Suárez pasa sus días en Turquía junto a Mauro Icardi Foto: Instagram @sangrejaponesa

La periodista explicó: “Hasta el momento la China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate, que ya no sea lo laboral, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer”.

“La idea es quedarse con su pareja, realmente formar una familia, apostar a esta relación”, indicó Shaw sobre los planes que tiene la actriz.