Después de agotar un tercer River, Airbag vuelve a Rosario y Córdoba: despedirá el 2025 en el Kempes y en el Hipódromo
Tras el éxito descomunal que generaron sus dos primeros recitales en River y agotar un tercero, Airbag anunció que vuelve a Córdoba y Rosario para despedir el año. En ese sentido, los artistas confirmaron que tocará el 28 de noviembre en el Hipódromo de Rosario y el 29 en el playón del Estadio Kempes, de esta forma los hermanos Sardelli despiden un año fenomenal que incluyó la presentación de su octavo disco, El club de la Pela.
Entradas de Airbag para Rosario y Córdoba
28 noviembre - Hipódromo de Rosario
- Preventa Banco de Santafe: Jueves 28/8 - 12hs
- Venta general al agotar stock de preventa
29 noviembre - Playon del Kempes de Córdoba
- Preventa Cordobesa: Jueves 28/8 - 12hs
- Venta general al agotar stock de preventa
Entradas por tuentrada.com
Airbag vive un presente imparable con más de 200 millones de streams, dos River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Si no también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.
Ahora la banda prepara sus tres presentaciones en Salta y luego continuarán con su emblemática gira mundial.
EL CLUB DE LA PELEA TOUR:
- 29.08 - ESTADIO DELMI - SALTA, ARGENTINA
- 30.08 - ESTADIO DELMI - SALTA, ARGENTINA
- 4.9 - ESTADIO RUCA CHÉ - NEUQUÉN, ARGENTINA
- 13.09 - FESTIVAL NORTE ROCK 2025 - TUCUMÁN, ARGENTINA
- 19.9 - YAPIRÉ - CORRIENTES, ARGENTINA
- 26.09 - FIESTA NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES - JUJUY, ARGENTINA
- 27.09 - MULTIESPACIO CULTURAL LUJÁN DE CUYO - MENDOZA, ARGENTINA
- 04.10 - PREDIO ESTACIÓN BELGRANO - SANTA FE, ARGENTINA
- 5.10 - ESTADIO MONUMENTAL - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 11.10 - JOCKEY CLUB ASUNCIÓN - PARAGUAY
- 19.10 - SALA RAZZMATAZZ - BARCELONA, ESPAÑA
- 26.10 - LIVE LAS VENTAS - MADRID, ESPAÑA
- 15.11 - TEATRO METROPÓLITAN - CDMX , MÉXICO
- 28.11 - HIPÓDROMO DE ROSARIO - SANTA FE, ARGENTINA
- 29.11 - PLAYÓN DEL ESTADIO KEMPES - CÓRDOBA, ARGENTINA