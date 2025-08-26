Después de agotar un tercer River, Airbag vuelve a Rosario y Córdoba: despedirá el 2025 en el Kempes y en el Hipódromo

Será el 28 y 29 de noviembre. Detalles de cuándo estarán a la venta las entradas y cómo comprarlas.

La banda despide el 2025 en Córdoba y Rosario Foto: Instagram @airbag.oficial

Tras el éxito descomunal que generaron sus dos primeros recitales en River y agotar un tercero, Airbag anunció que vuelve a Córdoba y Rosario para despedir el año. En ese sentido, los artistas confirmaron que tocará el 28 de noviembre en el Hipódromo de Rosario y el 29 en el playón del Estadio Kempes, de esta forma los hermanos Sardelli despiden un año fenomenal que incluyó la presentación de su octavo disco, El club de la Pela.

Perdido, vivo en el Monumental

Entradas de Airbag para Rosario y Córdoba

28 noviembre - Hipódromo de Rosario

Preventa Banco de Santafe: Jueves 28/8 - 12hs

Venta general al agotar stock de preventa

29 noviembre - Playon del Kempes de Córdoba

Preventa Cordobesa: Jueves 28/8 - 12hs

Venta general al agotar stock de preventa

Entradas por tuentrada.com

Airbag vive un presente imparable con más de 200 millones de streams, dos River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Si no también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.

Ahora la banda prepara sus tres presentaciones en Salta y luego continuarán con su emblemática gira mundial.

Los hermanos Sardelli sigue presentando El Club de la Pelea I Foto: Instagram @airbag.oficial

EL CLUB DE LA PELEA TOUR: