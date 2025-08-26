Más allá de “Homo Argentum”: tres películas de Guillermo Francella para disfrutar en streaming

Cualquiera es un buen momento para volver a ver las películas del actor argentino y recordar las distintas facetas de su talento artístico.

Guillermo Francella en la película "Homo Argentum". Foto: Disney+.

Guillermo Francella, uno de los actores más aclamados y queridos del cine argentino, volvió a estar en el centro de la escena con su última apuesta cinematográfica “Homo Argentum”, un éxito en los cines del país superando el millón de espectadores en tan solo 11 días. En ese sentido, es un buen momento para recordar que la filmografía del actor tiene varios títulos que valen la pena volver a ver y que están disponibles en streaming.

Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Disney+

A continuación, tres películas que muestran distintas facetas de su talento y que vuelven a dejar en claro por qué sigue siendo una figura muy importante en el ámbito artístico nacional.

Tres películas de Guillermo Francella que valen la pena volver a ver

“Los que aman odian”

Esta película del 2017, protagonizada por Guillermo Francella, está disponible en las plataformas de streaming Disney+ y HBO Max.

“En una playa solitaria, se alza un viejo hotel perdido en el tiempo. Enrique Hubermann, médico homeópata, viaja huyendo de un amor. Por una broma del destino, en ese sitio lejano se encuentra con la mujer que quiere olvidar, una joven bella como un demonio que manipula a los hombres y desencadena pasiones peligrosas”, explica la sinopsis oficial del filme que mezcla drama y suspenso.

Los que aman odian, película protagonizada por Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Foto: Disney+

“En medio de una descomunal tormenta que los aísla del mundo, la historia vuelve a repetirse. Sin embargo, esta vez el odio de los que habían amado demasiado despierta lo peor de cada uno”, agrega.

Elenco principal: Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Juan Minujin, Justina Bustos, Carlos Portaluppi y Mario Alarcón.

“El clan”

Este filme del 2015, disponible en Disney+ y basada en la historia del Clan Puccio, es uno de los más aclamados de su carrera, ya que supo encabezar escenas cargadas de drama, suspenso y crimen, con un trabajo sensacional como protagonista.

"El clan", película. Foto: Prime Video.

“Detrás de la fachada de una típica familia del barrio de San Isidro, Argentina, se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato. Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica los operativos, y Alejandro, el hijo mayor, estrella de un club de rugby, se somete a la voluntad de su padre para identificar posibles candidatos”, explica la sinopsis oficial de Disney+.

“Los integrantes de la familia son cómplices en mayor o menor medida de este accionar macabro, y viven de los beneficios que obtienen de los suculentos rescates pagados por los familiares de los secuestrados”, agrega.

Elenco principal: Guillermo Francella, Gastón Cocchiarale, Peter Lanzani, Stefanía Koessl, Aníbal Barengo y Aldo Onofri.

“Mi obra maestra”

La comedia “Mi obra maestra” está disponible en las plataformas de streaming Disney+, HBO Max y Prime Video.

“Un astuto comerciante de arte intenta reactivar la carrera de un arisco pintor con un plan arriesgado que pone a prueba sus principios y amistad”, es la sinopsis oficial de la película que muestra una gran dupla actoral entre Guillermo Francella y Luis Brandoni.

"Mi obra maestra", película. Foto: Prime Video.

Elenco principal de la película: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio, María Soldi, Mónica Duprat, Mahmoud Azim, Santiago Korovsky, Julio Marticorena y Alejandro Paker.