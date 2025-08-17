Homo Argentum llega a Disney+: ¿cuándo se estrena en streaming la película de Guillermo Francella?

Tras su paso por las salas de cine, la producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat debutará en la pantalla chica.

Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Disney+

Tras su paso por las salas de cine, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella, se prepara para aterrizar en la plataforma de streaming Disney+.

Aunque aún no hay una fecha oficial confirmada, se espera que el film esté disponible para los suscriptores dentro de los próximos 40 a 60 días, según trascendió de fuentes cercanas a la producción.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Star+

Sin embargo, este plazo podría extenderse si la película continúa funcionando bien en taquilla.

Homo Argentum: entre la polémica y el éxito

Homo Argentum ha generado un intenso debate entre el público y la crítica desde su estreno. La película propone una mirada aguda sobre la idiosincrasia argentina, retratada a través de 16 microhistorias que mezclan humor, crítica social y una dosis de ironía.

El enfoque narrativo fragmentado fue celebrado por algunos espectadores por su originalidad y potencia simbólica, mientras que otros señalaron cierta dispersión narrativa que afecta el ritmo general de la obra.

Tráiler Homo Argentum. Video: Disney+

Más allá de las opiniones divididas, el regreso de Francella a la pantalla grande siempre es un evento destacado en la industria audiovisual local. Su presencia actoral, combinada con el estilo provocador y satírico de Cohn y Duprat, genera una fórmula que atrae tanto a seguidores del cine nacional como a quienes buscan propuestas originales en la cartelera.

¿Cuándo estará disponible en Disney+?

La llegada de Homo Argentum a Disney+ dependerá de diversos factores. Aunque la ventana habitual de lanzamiento de las películas de Disney en su plataforma suele ser de entre 70 y 100 días luego del estreno en cines, algunos títulos nacionales han llegado antes, especialmente si el rendimiento en taquilla comienza a descender rápidamente.

Según se estima, el plazo estimado para su desembarco en Disney+ es de entre 40 y 60 días. No obstante, este calendario puede modificarse dependiendo de los acuerdos comerciales vigentes con las cadenas de cine, así como de la estrategia que Disney aplique para maximizar el impacto de su contenido tanto en cines como en streaming.

Estrategias detrás del estreno en plataformas

Existen múltiples razones detrás de la decisión de postergar o adelantar el lanzamiento de una película en streaming:

Ventana de exhibición en salas: Disney, como muchas otras distribuidoras, suele respetar una ventana exclusiva para cine antes de liberar el contenido en su plataforma.

Acuerdos comerciales: En algunos casos, existen contratos con cadenas de cine que limitan la posibilidad de lanzar un título en streaming antes de una cierta fecha.

Estrategia de contenido: Las compañías ajustan los tiempos de estreno para maximizar la rentabilidad de cada título, combinando ingresos por taquilla con el impulso que un estreno fuerte puede dar al catálogo digital.

Así, Homo Argentum se suma a la tendencia creciente de películas argentinas que encuentran en el streaming una segunda vida tras su paso por las salas. Con una propuesta provocadora y un elenco de renombre, su llegada a Disney+ seguramente reavivará el debate en torno a su contenido, esta vez frente a una audiencia más amplia.