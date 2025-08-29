Marley se accidentó en Tailandia y preocupó a todos: “Quedé chorreando sangre”

El conductor tuvo que ser atendido por un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a parar la grabación de su programa.

Marley se accidentó en "Por el Mundo" Foto: NA

Alejandro Marley se encuentra en Tailandia junto a Karina Jelinek para grabar su programa “Por el mundo”, pero lo que parecía ser un día de ensueño, pronto se convirtió en una verdadera pesadilla, ya que sufrió un accidente en una de las excursiones.

Según contó Pía Shaw en el programa “A la Barbarossa”, esto “sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina Jelinek le dio miedo, Marley intenta ayudarla y se golpea la cabeza”.

La periodista reveló que el conductor no solo sangró, sino que casi se desvanece, pero que finalmente se curó con medicina china y no hubo necesidad de ponerle puntos.

En diálogo con el programa de Georgina Barbarossa, Marley explicó lo sucedido: “Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque le daba fobia entrar a una cueva”.

“Quedé tecleando, dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre. Nos habían recibido con honores y salgo todo bañado de sangre. Llamaron a un médico y por suerte me pusieron una medicina china. No sé qué me pusieron, algo mágico era”, contó el conductor.

La polémica de Marley y Susana Giménez al visitar a Mauro Icardi y la China Suárez

Hace un mes, Marley viajó junto a Susana Giménez a Estambul para visitar al jugador de futbol y a su novia, que recién se instalaba en Turquía, generando un revuelo en las redes sociales, ya que ambos conductores son muy amigos de Wanda Nara.

Sin embargo, cuando se le preguntó a Wanda sobre "Por el Mundo” la conductora de “Masterchef Celebrity” decidió evitar el tema y atinó a decir: “Es un ejemplo a seguir (por Susana Giménez), es muy solidaria con otras mujeres”. Sin embargo, emitió hacer juicios de valor hacia Marley, dejando entrever que él no fue leal a su amiga, ya que visitó a su ex.