Cómo es la “vuelta al mundo”, el pasaje que usa Marley. Foto: Unsplash.

Viajar alrededor del mundo es el sueño de muchos, y el programa de Marley logra que ese deseo parezca un poco más cercano. Alejandro Wiebe se convirtió en un verdadero experto en recorrer los rincones del planeta gracias a Por el mundo, el ciclo que se emite por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y lo muestra explorando destinos de todos los continentes.

Y aunque para muchos dar la vuelta al mundo puede parecer algo lejano o inalcanzable, el conductor reveló que lo hace utilizando un pasaje mucho más económico que cualquier otra opción. Esta estrategia le permite abaratar considerablemente los costos de producción del ciclo y seguir viajando sin límites.

Cómo hace Marley para viajar por el mundo. Foto: Telefe

Cómo viajar por el mundo más barato: el curioso pasaje que utiliza Marley

Días atrás se viralizó un video de Marley en el programa de streaming Sería increíble (Olga), donde le reveló a Nati Jota y Damián Betular el método que utiliza para acceder a pasajes más económicos. “Saqué un pasaje que se llama ‘vuelta al mundo’”, contó el papá de Mirko y Milenka.

Luego detalló cómo funciona esta modalidad: “Tenés que dar realmente la vuelta al mundo, podés retroceder un mínimo dentro del mismo continente, pero no podés ir a otro”, explicó sobre las reglas del sistema. Además, destacó la ventaja económica: “Sale mil veces más barato pero nadie lo conoce. Ahora se va a avivar todo el mundo”, bromeó Marley.

Cuánto cuesta y cómo es el “Round The World Ticket”

El Round The World Ticket tiene un valor aproximado de 4.000 dólares, una cifra que resulta muy conveniente si se considera que, por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta desde Argentina a Tailandia suele costar un monto similar.

Marley contó cómo es la 'Vuelta al mundo', el pasaje que permite recorrer múltiples destinos. TikTok

Se trata de un pasaje especial que permite recorrer varios países y distintos continentes con una sola reserva aérea. Sin embargo, para aprovecharlo, es clave tener en cuenta algunas reglas.

Por ejemplo, todo el itinerario debe realizarse dentro de una misma alianza de aerolíneas y el viajero puede hacer hasta 16 escalas en un plazo máximo de un año. Otra condición importante es que no se puede regresar al continente anterior una vez que se avanza en el recorrido.

Requisitos para comprar el pasaje la ‘Vuelta al mundo’

En ese sentido, el experto en viajes conocido en redes como “El agente de viajes” (@harrylpg) explicó cuáles son los requisitos del pasaje, muchos de ellos ya mencionados por Marley.

El itinerario debe comenzar y finalizar en el mismo país y el recorrido solo puede hacerse en una única dirección, ya sea de este a oeste o de oeste a este. Además, toda la ruta debe realizarse con la misma alianza aérea.

El pasaje permite entre 2 y 15 paradas a lo largo de un año, es decir, un máximo de 16 destinos, y exige cruzar al menos una vez los océanos Pacífico y Atlántico.

Para adquirirlo, el especialista explicó que cada alianza cuenta con una sección online donde se puede armar el recorrido a través de un mapa interactivo, eligiendo destinos y fechas disponibles. Star Alliance, por ejemplo, ofrece esta opción y permite explorar las combinaciones con solo un clic.