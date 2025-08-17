Amantes del terror, este es su año: las películas imperdibles que llegaron al cine y “revivieron” al género

La gran pantalla recupera su lado más oscuro con historias que atrapan, sorprenden y devuelven al terror a lo más alto. ¿Podrás dormir tranquilo después de verlas?

Amy Madigan en "La hora de la desaparición". Foto: redes sociales.

En Hollywood, las tendencias cambian con el tiempo. Los westerns y los musicales alguna vez dominaron la gran pantalla, y en los últimos años fueron los superhéroes quienes marcaron la taquilla. Sin embargo, hay un género que se mantiene vigente: el cine de terror. Desde los clásicos monstruos de los años 30, como Frankenstein y Drácula, hasta éxitos recientes como El Conjuro o Huye, este tipo de películas siempre encuentra la forma de reinventarse.

El 2025 parece confirmar esa tradición. Estrenos recientes vienen conquistando al público, como el caso de La hora de la desaparición (Weapons), que debutó en lo más alto de la taquilla estadounidense con una recaudación de 43,5 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo.

La hora de la desaparición, película. Foto: captura video.

A continuación, un repaso por los títulos de terror más comentados de este año.

La hora de la desaparición (Weapons)

Dirigida y escrita por Zach Cregger, Weapons sorprende con un reparto poco habitual en el género: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich y Amy Madigan. La trama entrelaza varias historias que giran en torno a un hecho perturbador: la desaparición simultánea de 17 estudiantes de secundaria en Pensilvania, exactamente a las 2:17 a.m.

Devuélvemela (Bring Her Back)

Los hermanos Danny y Michael Philippou, conocidos por su estilo provocador, presentan esta película en la que dos hermanos descubren un inquietante ritual en la remota casa de su madre adoptiva. El film cuenta con la actuación de Sally Hawkins, nominada al Óscar por The Shape of Water, quien interpreta a la figura materna enigmática que oculta secretos oscuros.

Destino Final: Lazos de Sangre

La saga Destino Final, iniciada en el año 2000, revive con una nueva entrega titulada Lazos de Sangre. En esta ocasión, la protagonista es una universitaria atormentada por un sueño recurrente donde presencia muertes violentas que luego se cumplen en la realidad. Decidida a romper el ciclo, busca a la única persona capaz de enfrentarse a este destino mortal.

The Monkey

Inspirada en un relato corto escrito por Stephen King en 1980, esta película dirigida por Osgood Perkins cuenta la historia de los gemelos Bill y Hal. Los hermanos encuentran en el ático un viejo mono mecánico que, al ser activado, desencadena una cadena de muertes atroces. El intento por deshacerse del juguete no será tan sencillo como creen.

28 años después

La esperada secuela de 28 días después (2002) y 28 semanas después (2007) marca el retorno del guionista Alex Garland y del director Danny Boyle. La nueva película sitúa la acción en una pequeña isla donde un grupo de sobrevivientes cree estar a salvo, hasta que deben salir en busca de recursos y se topan con una nueva variante del virus. El resultado: más violencia, más tensión y un escenario posapocalíptico renovado.

28 años después. Foto Instagram @movie_uy

Until Dawn

Basada en el popular videojuego de PlayStation, Until Dawn sigue a un grupo de jóvenes atrapados en un ciclo de tiempo en el que enemigos misteriosos los acechan. Para sobrevivir deberán resistir hasta el amanecer, aunque cada vuelta del bucle aumenta la desesperación y la brutalidad de los ataques.

Compañera perfecta (Companion)

Con Sophie Thatcher como protagonista —quien ya había brillado en Heretic y Maxxxine—, esta historia se desarrolla en una cabaña donde un grupo de amigos celebra una reunión aparentemente normal. Lo que no saben es que una de las invitadas oculta un secreto sobre su verdadera identidad, que convertirá la velada en una pesadilla.