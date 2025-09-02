“Me tildaron de sucio y linyera”: Peter Lanzani habló sobre las críticas que recibe por su look

El actor reveló que algunos comentarios que recibe “lastiman” y que las redes sociales están llenas de “opinólogos”. “Todos creen saber de todo, pero en realidad nadie sabe de nada”, sentenció.

Peter Lanzani. Foto: Instagram.

Peter Lanzani cambió su apariencia física con el pasar de los años y recibió muchos comentarios negativos a través de las redes sociales.

En entrevista con Infobae, el actor contó que por tener cabello largo y barba crecida, muchos usuarios le dicen “sucio” o “linyera”.

“Me dijeron desde zurdo asqueroso hasta facho de derecha. Eso lastima, porque antes que nada somos personas sensibles”, contó el ex Casi Ángeles. Luego dijo que, si bien intenta no demostrar que le afectan los comentarios, “las balas siempre pasan”.

Peter Lanzani. Foto: Instagram.

Por otro lado, Lanzani remarcó que cada mensaje negativo tiene un impacto en quien lo recibe, sin importar la trayectoria o la fama: “A nadie le gusta, sobre todo si no conocés a la otra persona. Detrás de 140 caracteres es fácil hablar mal de alguien”, remarcó.

También habló sobre el hate en las redes sociales y que las críticas sin filtro son cada vez más. “Estamos en una época de opinólogos, todos creen saber de todos, pero en realidad nadie sabe de nada”, expresó.

🎙️ Peter Lanzani para Infobae:



“Duele que me traten de sucio o de linyera”pic.twitter.com/VZF5E2PZsd — fefe (@fedeebongiorno) September 1, 2025

Sin embargo, lejos de ponerse en el mismo lugar, el actor explicó que responde a través de su trabajo: “Yo respondo con lo que hago”, destacando lo que vale su carrera artística.

Por último, el actor aclaró que es fiel a su estilo y que no busca transmitir un look fijo: “No tengo un look definido, hace mucho que no me corto el pelo como quisiera”.

Peter Lanzani contó cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer

Peter Lanzani reveló cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer a la hora de enamorarse.

“Para mí, sentido del humor es esencial. Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. Un poquito de humor negro me gusta, me sirve”, comenzó a enumerar el actor.

Los requisitos para salir con Peter Lanzani. Video: Urbana Play.

“Que sea compañera para mí también es esencial”, aclaró y remarcó que tiene que tener gustos similares: “Que le guste el cine y el teatro, sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como bueno, perfecto. Ok, vamos a ver The Shining. Le voy a presentar toda la película que quiero”.

“Que me cuide también, por qué no”, siguió Lanzani. Y para cerrar pidió: “Que le guste viajar, que le gusten los animales”.