Peter Lanzani sorprendió con un radical cambio de look: el motivo

La verdadera razón del corte de cabello obedeció a una cuestión que poco tuvo que ver con la estética. Enterate en la nota.

Peter Lanzani cambió su look. Foto: NA.

Apenas días después de que Peter Lanzani que le “duele” el prejuicio sobre su imagen, el actor se cortó el pelo, dejó atrás su barba tupida y sorprendió a sus seguidores con varias publicaciones en sus redes sociales en el marco de El emperador de Gynt, el protagónico que lleva adelante en la Avenida Corrientes.

En los posteos desde el escenario, se puede ver a Lanzani con un estilo que podría retrotraer a sus seguidores a la época de Casi Ángeles, cuando interpretaba a Thiago Bedoya, en la serie producida por Cris Morena entre 2007 y 2010, momento también de su noviazgo con Lali Espósito.

El nuevo look de Peter Lanzani. Foto: Instagram @lanzanipeter

Lanzani interpreta a más de 14 personajes en la historia nacional, basada en un poema del noruego Henrik Ibsen. Así, el artista se sube a las tablas del Teatro Broadway, en la piel de Pedro Gynt, un hombre que, para huir de la banalidad, se sumerge en sus fantasías y busca darle un sentido a su vida antes de ser “fundido” por el Fundidor de Almas.

El cambio de look, además del personaje, viene de un trasfondo poco agradable: “Me tildaron de todo, desde sucio hasta linyera, desde zurdo de izquierda asqueroso hasta facho de derecha. Hiere. Por sobre todas las cosas, somos seres sensibles. Por más que la gente se haga la dura, las balas pasan”.

Peter Lanzani contó cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer

Peter Lanzani reveló cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer a la hora de enamorarse.

“Para mí, sentido del humor es esencial. Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. Un poquito de humor negro me gusta, me sirve”, comenzó a enumerar el actor.

“Que sea compañera para mí también es esencial”, aclaró y remarcó que tiene que tener gustos similares: “Que le guste el cine y el teatro, sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como bueno, perfecto. Ok, vamos a ver The Shining. Le voy a presentar toda la película que quiero”.

“Que me cuide también, por qué no”, siguió Lanzani. Y para cerrar pidió: “Que le guste viajar, que le gusten los animales”.