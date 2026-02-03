Peter Lanzani. Foto: Instagram.

Durante la madrugada del martes 3 de febrero, Peter Lanzani fue internado de urgencia luego de acudir al médico por fiebre alta, lo que desató preocupación en el público. El reconocido actor argentino que comenzó su carrera trabajando con Cris Morena de niño y llegó a participar del Festival de Cannes, reúne una extensa base de fanáticos comprometidos que van desde Argentina hasta Israel por el éxito de sus tiras juveniles y se generó una gran preocupación en torno a su salud. Qué le pasó al artista de 35 años que ya está recuperándose en su casa.

Peter confirmó en Instagram mediante una divertida foto que ya se encuentra bien luego de haber sido operado por apendicitis. “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, sentenció. Y firmó “#pitynews”.

Peter Lanzani Foto: @peterlanzani en Instagram

Apendicitis: la condición que afectó a Peter Lanzani

La apendicitis es la inflamación e infección del apéndice, un pequeño saco unido al intestino grueso en la parte inferior derecha del abdomen. Es una urgencia médica frecuente que ocurre cuando el apéndice se obstruye, requiriendo generalmente su extirpación quirúrgica rápida para evitar que se perfore y cause peritonitis. En esa situación, el cuadro se complejiza pero no fue lo que le sucedió a Juan Pedro Lanzani.

Síntomas:

Dolor abdominal: suele comenzar alrededor del ombligo y se desplaza hacia la parte inferior derecha, volviéndose constante e intenso.

Fiebre alta

Náuseas

Vómitos

Fiebre

Falta de Apetito

Estreñimiento

Diarrea

El ambicioso proyecto en curso de Peter Lanzani: la serie de Sumo

En el último tiempo, Peter Lanzani se dedicó a interpretar a Luca Prodan en la serie de Sumo. También es director de esta película biográfica. Con el acompañamiento de los productores ejecutivos Armando Bo y Luis Ortega, enfrenta uno de los retos más significativos de su carrera artística.

Primeras imágenes de Peter Lanzani como Luca Prodan Foto: @lageneraciondelamusica

Lanzani afirmó: “Abordar la figura de Luca Prodan es una tarea monumental. No solo por la relevancia cultural que tiene, sino porque su vida está llena de contrastes, de luces y sombras. Me propongo representar la complejidad de un hombre que, más allá de su música, tiene una vida que conmueve”,