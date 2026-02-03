Peter Lanzani, actor. Foto: NA.

Hay preocupación por la salud de Peter Lanzani luego de que se conociera que el actor fue internado de urgencia este lunes tras sufrir una descompensación en su domicilio. Por estas horas, el equipo médico evalúa la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Según trascendió, Lanzani ingresó al Sanatorio de Colegiales cerca del mediodía, acompañado por su pareja. Un dato que generó inquietud fue que el protagonista de “Argentina, 1985″ debió ser trasladado en silla de ruedas hasta el interior del centro de salud.

En el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa brindó detalles sobre el cuadro clínico del actor: “Le realizaron estudios y análisis de sangre para descartar distintas patologías, ya que en un primer momento evaluaron la necesidad de operarlo”, explicó.

Preocupación por la salud de Peter Lanzani. Video: LAM.

De acuerdo al cronista, Peter Lanzani se había sentido bien durante la mañana, pero su estado se agravó de manera repentina: “Comenzó a sentirse mal y se descompensó cuando estaba llegando al sanatorio”.

Aunque en las primeras horas de internación presentó picos de fiebre, actualmente el actor se encuentra estable y bajo estricto control médico, a la espera de una definición sobre el tratamiento a seguir.