Peter Lanzani reveló los requisitos que debe tener una mujer para conquistarlo

Peter Lanzani reveló cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer a la hora de enamorarse.

“Para mí, sentido del humor es esencial. Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. Un poquito de humor negro me gusta, me sirve”, comenzó a enumerar el actor.

“Que sea compañera para mí también es esencial”, aclaró y remarcó que tiene que tener gustos similares: “Que le guste el cine y el teatro, sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como bueno, perfecto. Ok, vamos a ver The Shining. Le voy a presentar toda la película que quiero”.

“Que me cuide también, por qué no”, siguió Lanzani. Y para cerrar pidió: “Que le guste viajar, que le gusten los animales”.

Por qué lo detuvieron en Ushuaia

La noticia fue informada por Resumen Policial y difundida por Ángel De Brito en su cuenta de X. La policía los habría captado mientras realizaban pintadas en las paredes de un edificio ubicado en la calle Piedrabuena 49, donde estaba el local Imcofue.

Peter Lanzini fue detenido en Ushuaia. Foto: x @AngeldebritoOk.

La Justicia local maneja el hecho como flagrancia por “daños”producto de los grafitis que realizaban, aunque se desconoce el contenido de lo que escribían con aerosoles. La Fiscalía de Turno, a cargo del Dr. Díaz Ramos, fue notificada y tomó el caso bajo la Ley Provincial 792.

Los tres recuperaron la libertad poco después de que fueron demorados por la policía, aunque se inició una causa desde la fiscalía de turno.