Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían suspendido su casamiento: los motivos

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista, D’Alessandro lanzó un filoso comentario.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D’Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento.

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista, D’Alessandro lanzó un filoso comentario.

Dudas sobre el casamiento de De Paul y Tini. Video: América TV

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para “DDM”, reveló. “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?“, consultó su compañero.

Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”.

De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

Tini Stoessel se sinceró sobre su deseo de formar una familia

En medio de una rueda de prensa por el estreno de su serie Quebranto (Disney Plus), la artista se sinceró sobre su deseo de ser madre y fundar una familia.

“Me encantaría ser mamá, toda mi vida, siempre dije que me encantaría tener esa posibilidad y esa oportunidad”, reconoció. “Un momento de mi vida como que se me apagó, pero no por algo malo. La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo representado y me encantaría”.

Tini habló sobre su deseo de ser mamá en una entrevista

En otras declaraciones con Sofi Kotler para Telenoche, Tini habló sobre cómo criaría a sus hijos: “Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”.

Además, aclaró que le gustaría formar una familia en Argentina: “Yo amo vivir acá y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia”.