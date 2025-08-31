Quién es quién en la serie “Quebranto”, el éxito de Disney+ protagonizado por Tini Stoessel que está entre las más vistas

La plataforma lanzó la serie días atrás y sus 6 capítulos cargados de drama e intriga lograron conquistar al espectador.

Quebranto , serie. Foto: Disney+

“Quebranto”, la nueva serie protagonizada por Tini Stoessel, ya está disponible en la plataforma de Disney+. Con 6 capítulos cargados de drama e intriga, el título propone un recorrido lleno de emociones donde el pasado se convierte en una amenaza para la protagonista. Además, se destaca por su gran elenco repleto de actores y actrices internacionales.

Quién es quién en “Quebranto”, la serie de Disney+

Tini Stoessel interpreta a Miranda Sanguinetti

Quebranto , serie. Foto: Disney+

Miranda Sanguinetti, el personaje principal interpretado por Tini Stoessel, es una mujer que tiene trastornos de ansiedad que le afectan y atribuyen a las dudas de su pasado, ya que fue adoptada en México, pero vive en Argentina.

Rafael Ferro encarna a Martín Sanguinetti

El personaje Martín Sanguinetti es el papá adoptivo de Miranda y quien intenta detenerla en su decisión de viajar a México para conocer su verdadera identidad y sus raíces.

Rafael Ferro y Daniela Vargas en Quebranto. Foto: Disney+

Daniela Vargas es María José Sanguinetti

Daniela Vargas encarna a la mamá adoptiva de Miranda, quien la crio en Buenos Aires y ahora deberá enfrentarse a las dudas que tiene su hija sobre su pasado y la búsqueda de identidad que emprende.

Daniela Peña interpreta a Gabriela

Daniela Peña en Quebranto. Foto: Disney+

Gabriela es la mamá biológica de Miranda, que reside en México. Ella nació en una familia de clase social marginada y tiene un gran trauma por su pasado.

Otto Sirgo encarna a Santiago Lara

Otto Sirgo en Quebranto. Foto: Disney+

Santiago Lara es el abuelo de la familia Lara y el papá de Emiliano y Rafael. El hombre tiene fuertes vínculos con la política y es reconocido por el poder que tiene.

Albi de Abreu interpreta a Rafael Lara

Albi de Abreu en Quebranto. Foto: Disney+

Rafael Lara es el hijo mayor de Santiago y el hermano de Emiliano. Él comenzó su vida lejos de la fortuna y los oscuros secretos de su familia.

Antonio de la Vega interpreta a Emiliano Lara

Antonio de la Vega en Quebranto. Foto: Disney+

Emiliano Lara, hijo de Santiago y hermano de Rafael, está al frente del negocio millonario que mantiene su familia. Cuando Miranda aparece en escena, su pasado lo embarca en una nueva misión.

Jorge López tiene el personaje de Javier Lara

Jorge Lopez en Quebranto. Foto: Disney+

Javier Lara es el hijo de Rafael. Nació el México, pero se mudó a Chile con su padre cuando era pequeño. Él también está decidido a esclarecer algunas circunstancias que marcaron su vida pero su vida lo cruza con Miranda y todo cambia.

Martín Barba interpreta a Leo

Martín Barba en Quebranto. Foto: Disney+

Leo formó parte de las fuerzas especiales de seguridad de México, pero en la actualidad trabaja junto a su padre como personal de seguridad y fue contratado para cuidar a Miranda. Él también debe luchar contra las consecuencias de algunas elecciones traumáticas que marcaron su pasado.