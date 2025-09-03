Terror en streaming: la esperada película basada en una novela de Stephen King que llegó a Prime Video

Este título sacude a cualquier amante del terror y logra mantener al espectador pegado al asiento. Si sos fan del género, no te lo podés perder.

El Mono, película. Foto: Prime Video.

Las novelas y películas de Stephen King llaman mucho la atención del público por sus historias sangrientas, terroríficas y llenas de acción y giros inesperados, motivo por el cual muchos otros títulos se inspiran en sus obras.

En esta oportunidad, la plataforma Prime Video incluyó en su catálogo “El Mono”, un filme de 107 minutos basado en una novela del icónico director que promete mantener al espectador en vilo.

De qué se trata “El Mono”

La historia de “El Mono” se centra en los gemelos Hal y Bill, quienes comienzan a vivir un drama intenso cuando suben al ático de su padre y encuentran un extraño y particular mono de juguete que si bien en principio no presenta ninguna particularidad, les llama poderosamente la atención su aspecto terrorífico.

El Mono, película. Foto: Prime Video.

Sin embargo, con el paso de los días, empiezan a desatarse muertes horrorosas y descubren que todas están vinculadas con el objeto maldito. Los jóvenes intentan desecharlo, pero el mono siempre vuelve, una situación que los obliga a entender cómo enfrentarlo y destruirlo antes de que mate a todos.

El Mono, película. Foto: Prime Video.

Elenco de “El Mono”

Theo James (Hal)

Tatiana Maslani (Louis)

Oz Perkins (Chip)

Rohan Campbell (Ricky)

Elijah Wood (Ted Hammerman)

Sarah Levy (Ida)

El Mono, película. Foto: Prime Video.

La película de terror recomendada por Stephen King que es furor: de qué trata y dónde verla

Cuando Stephen King, conocido como el Rey del Terror, recomienda una película, más les vale a los fanáticos del género verla. Es que el escritor estadounidense suele aconsejar a los cinéfilos producciones tan espectaculares como sorprendentes.

Lejos de elogiar las cintas más comerciales o conocidas, Stephen King recomienda joyas ocultas para la mayoría de los espectadores.

Esta vez fue el turno de Together, una película que arrasó en los cines de Estados Unidos y ahora está disponible en la plataforma de Apple TV+.

Together, la película recomendada por Stephen King. Foto: Letterboxd

Se trata de una producción de terror dirigida por el debutante Michael Shanks que cuenta con Alison Brie (Masters of the Universe, Freelance, Una antigua conocida) y Dave Franco (Sangre en los labios, Turno de día, 6 en la sombra) al frente del reparto.

Stephen King elogió la cinta de Michael Shanks, describiendo el proyecto como algo “genial” y “valiente” destacando las interpretaciones de Alison Brie y Dave Franco.