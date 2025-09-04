Valeria Mazza despidió a Giogio Armani con un emotivo mensaje: “Me hiciste crecer”

La modelo mantuvo una relación muy cercana con el icónico diseñador, quien tuvo el honor de crear el elegante vestido que lució en su boda.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani. Foto: Instagram @valeriamazzaok

El mundo de la moda está de luto por la muerte de Giorgio Armani a sus 91 años. El diseñador italiano de renombre dejó un legado inmenso y celebridades de todo el mundo, como Julia Roberts, lo despidieron en sus redes sociales. En ese contexto, Valeria Mazza también dedicó unas palabras cargadas de emoción.

El emotivo posteo de Valeria Mazza dedicado a Giorgo Armani

Valeria Mazza fue una de las argentinas más cercanas a Giorgio Armani, quien incluso diseñó el vestido de su boda. En este contexto, la modelo compartió en Instagram varias imágenes donde no solo se la ve en las pasarelas de Armani, sino también junto a su esposo y su hija Taína, en distintos momentos junto al icónico diseñador.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

Valeria Mazza junto a Giorgio Armani.

“Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejas un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía. Me hiciste crecer como modelo, pero también como persona y profesional. En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda. QEPD“, escribió.

De qué murió Giorgio Armani, ícono de la moda mundial

A poco de cumplor 91 años, Giorgio Armani sufrió una infección pulmonar por la que debió internarse y recuperarse en su casa ubicada en la Via Borgonuovo de Milán. La enfermedad lo había obligado a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo que casi no sucedió en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres ni la moda.

Giorgio Armani. Foto: EFE

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, comunicó la casa de moda.