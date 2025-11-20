Valeria Mazza y Alejandro Gravier sufrieron un robo en su mansión de San Isidro: qué sucedió

Si bien la modelo y el empresario están en Europa, su hija y otras personas sí se encontraban en la casa. Los delincuentes eran cinco.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Valeria Mazza sufrió un intento de robo en su mansión, ubicada en el partido bonaerense de San Isidro, este miércoles por la tarde. Según informaron, cinco delincuentes entraron a su casa situada en el barrio de Acasusso saltando un paredón que cubre la vivienda.

Según trascendió, los delincuentes estaban planeando llevar a cabo un robo con modalidad “escruche”, ya que la modelo y algunos integrantes de su familia están en Europa por cuestiones laborales. Sin embargo, su hija y empleados del hogar se encontraban presentes cuando sucedió todo.

Por su parte, el marido de la modelo, Alejandro Gravier, en diálogo con Nelson Castro para Vamos Rivadavia llevó tranquilidad sobre lo sucedido y advirtió que el robo se vio frustrado por la presencia de su hija y otros empleados dentro de la mansión.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto a sus hijos. Foto/Instagram: @alejandrogravier

“Sí, lo que quiero transmitir es tranquilidad. Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad”, declaró en Radio Rivadavia.

El empresario, quien se encuentra actualmente en Madrid junto a Valeria Mazza, lamentó la situación que sufrieron los presentes dentro de la casa, entre ellos, su hija: “Sí, la verdad que la casa es muy grande y había más gente. Lo vieron y cuando se dieron cuenta de que había gente, salieron corriendo. Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más”.

“Estamos presentando el documental de Valeria acá para Europa que sale la semana que viene y de ahí el fin de semana sale para toda Latinoamérica”, detalló sobre sus planes fuera del país.