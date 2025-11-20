Robo en la mansión de Valeria Mazza: las imágenes del escape de los cinco delincuentes en San Isidro

El intento de hurto ocurrió cuando los asaltantes se hicieron pasar por cortadores de pasto y lograron acceder al terreno saltando el portón. La secuencia fue vista por una de las hijas de la exmodelo, quien alertó del hecho.

Intento de robo a la mansión de Valeria Mazza. Foto: NA.

A través de las cámaras de seguridad de la zona, la Fiscalía identificó a los cinco delincuentes que este miércoles entraron a robar a la mansión de la exmodelo argentina Valeria Mazza.

Los ladrones fueron filmados caminando y posteriormente corriendo por el lugar. En la primera parte de la filmación municipal se puede observar como los delincuentes caminan por la calle, poco después de llegar.

Segundos más tarde se los vuelve a enfocar, pero esta vez escapando. Uno de los ladrones, inclusive, corría con una mochila en la mano. Al parecer, sería la que se robaron de la casa y, posteriormente, descartaron.

Intento de robo a la mansión de Valeria Mazza en San Isidro. Créditos: NA.

El intento de robo ocurrió cuando los delincuentes se hicieron pasar por cortadores de pasto. Pocos minutos después, saltaron el portón de entrada y lograron acceder al terreno de Mazza y Alejandro Gravier.

Una vez dentro, agarraron una mochila y empezaron a guardar las cosas. Sin embargo, la secuencia fue vista por una de las hijas de la exmodelo, quien estaba acompañada por una amiga y dos empleados.

Al advertir la presencia de los intrusos, la adolescente comenzó a gritar y los ladrones escaparon de inmediato de la mansión. En la huida, los mismos abandonaron la mochila en la entrada de la casa.

Intento de robo a la mansión de Valeria Mazza. Foto: NA.

Ahora los investigadores intentan determinar si, antes de dejarla, lograron llevarse alguno de los elementos que habían guardado en su interior.

Por otro lado, la Justicia analiza el material para determinar hacia dónde escaparon y dar con su paradero. La causa está en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari.

La declaración de Alejandro Gravier

“Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad”, declaró Gravier, en ‘Radio Rivadavia’.

Intento de robo a la mansión de Valeria Mazza. Foto: NA.

El empresario, quien se encuentra actualmente en Madrid (España) junto a Mazza, lamentó la situación que sufrieron los presentes dentro de la casa, entre ellos, su hija: “Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más”.

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana

“La verdad que ayer todo lo que pasó nos dejó shockeados. Ahora, dentro de todo por cómo se resolvió, estamos un poco mejor y asentados con la noticia”, relató Benicio en la señal TN, todavía con la mezcla de sorpresa y alivio propia de quienes logran superar una situación límite. “Yo estaba con mi hermana y lo que nos ocurrió fue que, en ese momento, ella ve a alguien fuera de la casa que pasó adentro y cuando los ve grita, me dice que cierre las puertas con llave. Después nos encerramos y llamamos a la policía que a los cinco minutos estaban”, rememoró.

El joven detalló cómo actuaron ante la amenaza y cuál fue la reacción de los asaltantes: “Después nos enteramos de que entraron pensando que no había nadie y luego se fueron”. Según Benicio, recién pudieron comprobar el movimiento de los ladrones al revisar las cámaras de seguridad: “No los vemos entrar, sino que lo hicimos después con las cámaras. Luego, cuando se dan cuenta de que había gente, a las apuradas intentan agarrar lo que pueden”.