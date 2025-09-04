“Yellowstone” tendrá su spin-off con Annette Bening como una de las protagonistas: de qué se trata

Este nuevo título incluirá personajes nuevos que aportarán más drama y nuevos desafíos a la historia.

Yellowstone. Foto: Paramount+.

El spin-off de “Yellowstone”, titulado provisionalmente como “The Dutton Ranch”, ya comenzó su producción con el regreso de Kelly Reilly y Cole Hauser en los papeles protagónicos de Beth Dutton y Rip Wheeler.

Además, el proyecto incluirá a Annette Bening, quien tendrá su primer rol principal en televisión con el personaje de Beulah Jackson, una mujer muy importante y líder de un rancho en Texas.

Annette Bening, actriz. Foto: Wikipedia.

La historia del spin-off se centrará en seguir la vida de los protagonistas mientras deben enfrentarse a nuevos desafíos y prestar atención al futuro de su hijo adoptivo Carter, que será nuevamente interpretado por Finn Little.

Además, la sinopsis oficial remarca que Beth Dutton y Rip Wheeler deberán conservar la paz que obtuvieron después de tantos años de enfrentamientos por la operación del rancho, un predio de 7.000 acres.

Yellowstone, serie. Foto: Netflix

Por otro lado, la historia también mostrará la transformación de Carter, quien quiere un lugar dentro de un entorno dominado por reglas estrictas y tradiciones familiares.

Según trascendió, la actriz Annette Bening tendrá que darle vida al personaje de Beulah Jackson, una mujer con gran carácter, “poderosa, calculadora y encantadora”, y líder de un importante rancho en Texas.

Yellowstone. Foto: Paramount+.

El equipo de producción del spin-off de “Yellowstone” tiene a Chad Feehan como el responsable creativo de la serie, quien trabajó en títulos como “Lawmen: Bass Reeves” y participó en reconocidas series dramáticas estadounidenses.

Por su parte, Taylor Sheridan, creador de “Yellowstone”, está entre los productores ejecutivos, y tiene a un equipo de trabajo que incluye a David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Chad Feehan, Christina Voros, Keith Cox, Cole Hauser y Kelly Reilly.

