“Yellowstone” tendrá su spin-off con Annette Bening como una de las protagonistas: de qué se trata
El spin-off de “Yellowstone”, titulado provisionalmente como “The Dutton Ranch”, ya comenzó su producción con el regreso de Kelly Reilly y Cole Hauser en los papeles protagónicos de Beth Dutton y Rip Wheeler.
Además, el proyecto incluirá a Annette Bening, quien tendrá su primer rol principal en televisión con el personaje de Beulah Jackson, una mujer muy importante y líder de un rancho en Texas.
La historia del spin-off se centrará en seguir la vida de los protagonistas mientras deben enfrentarse a nuevos desafíos y prestar atención al futuro de su hijo adoptivo Carter, que será nuevamente interpretado por Finn Little.
Además, la sinopsis oficial remarca que Beth Dutton y Rip Wheeler deberán conservar la paz que obtuvieron después de tantos años de enfrentamientos por la operación del rancho, un predio de 7.000 acres.
Por otro lado, la historia también mostrará la transformación de Carter, quien quiere un lugar dentro de un entorno dominado por reglas estrictas y tradiciones familiares.
Según trascendió, la actriz Annette Bening tendrá que darle vida al personaje de Beulah Jackson, una mujer con gran carácter, “poderosa, calculadora y encantadora”, y líder de un importante rancho en Texas.
El equipo de producción del spin-off de “Yellowstone” tiene a Chad Feehan como el responsable creativo de la serie, quien trabajó en títulos como “Lawmen: Bass Reeves” y participó en reconocidas series dramáticas estadounidenses.
Por su parte, Taylor Sheridan, creador de “Yellowstone”, está entre los productores ejecutivos, y tiene a un equipo de trabajo que incluye a David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Chad Feehan, Christina Voros, Keith Cox, Cole Hauser y Kelly Reilly.
Por qué deberías ver “Yellowstone”
- Un western moderno: la serie combina elementos del western clásico con temas contemporáneos como la conservación del medio ambiente, los derechos indígenas y la lucha por el poder.
- Personajes complejos: los personajes de Yellowstone son multidimensionales y llenos de matices, lo que los hace muy interesantes y atractivos para el público.
- Paisajes impresionantes: la serie se filmó en locaciones reales en Montana, lo que nos permite disfrutar de la belleza natural de esta región.
- Intriga y acción: la trama está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, que mantienen al espectador al borde del asiento.