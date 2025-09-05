Flor Vigna lanzó un mal augurio para Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Va a tener algo para contar”

La cantante publicó una canción inspirada en la ruptura con el actor y dejó entrever que él podría engañar a Griselda con otra mujer.

Flor Vigna Foto: Captura

Flor Vigna volvió a estar en boca de todos por su música, ya que hace unos días lanzó su nuevo single “Apunta y Dispara”, un electropop producido por Omar Varela, donde se muestra aguerrida y vengativa. La letra está inspirada en la nueva relación de su ex pareja, Luciano Castro, con la actriz Griselda Siciliani, ya que ella fue el motivo de la ruptura.

La canción surgió luego de una nota con el youtuber Martín Cirio, donde se sinceró con respecto al tema y admitió que Griselda era “una Tatiana”, en referencia a la frase que creó el streamer para referirse a una persona que se queda con el novio de su amiga.

Luciano Castro y Flor Vigna

Flor, después de su participación en LuzuTV, fue abordada por los noteros y habló de su situación con Castro y Siciliani, donde dejó entrever que sabe que a la actriz “le va a pasar lo mismo”, refiriéndose a la infidelidad.

“Es pasado y en mi presente lo estoy dando todo. Pero a veces te persiguen tanto, queriendo esas respuestas, que digo ‘está bien, es algo que tengo que afrontar como persona pública’”, dijo Flor.

Movilizada por la situación, continuó: “Mi forma de contar las cosas es más artística, me sale componer, armar un videoclip, y en este momento la cago. No me siento conforme viéndome así (llorando en un programa por su ex novio)”.

Sin rodeos, un notero de América le comentó que Griselda se refirió a la canción y que “la ninguneó”: “¿Lo sentiste genuino?”, le preguntó, a lo que Flor respondió: “Lo sentí genuino. Incluso lo dijo delante de Luciano. ¡Qué ovarios! Seguramente ella va a tener algo para contar en un futuro”.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el nuevo tema de Flor Vigna

Después de la polémica canción que sacó Vigna, Griselda Siciliani eligió no profundizar y expresó su postura en una entrevista con Intrusos: “Respetemos lo que dice cada mujer, si dice que vivió un infierno respetemos porque seguramente lo vivió”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

La frase del videoclip de Flor que disparó la polémica fue “no me llevo bien con Tatianas”, haciendo referencia a la historia de amor que tuvo con Luciano Castro, quien la engañó con la actriz principal de Envidiosa.

Y aunque Griselda habría respondido “a su manera”, la tensión entre ambas parece mantenerse latente, aunque una de ellas haya optado por bajarle el tono al conflicto.