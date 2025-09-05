La fulminó: Griselda Siciliani se hartó de Flor Vigna y le lanzó una indirecta provocadora

La actriz mostró en Instagram fotos y videos del rodaje de la tercera temporada de Envidiosa, donde no faltó un sutil palito hacia la cantante.

Griselda Siciliani y Flor Vigna. Foto: Canal26.com

Flor Vigna lanzó su nuevo tema musical “Apunta y dispara”, acompañado de un videoclip que muestra un lado más oscuro y confrontativo de la cantante. Según los comentarios en redes, parte de la letra parecería estar dirigida a su antigua némesis sentimental, Griselda Siciliani, especialmente por la frase: “No me llevo bien con Tatianas”.

Al parecer, la repercusión del tema llegó a oídos de Siciliani, quien decidió tomar nota de la situación. En sus recientes publicaciones de Instagram, la actriz compartió fotos y videos del rodaje de la tercera temporada de Envidiosa. Sin embargo, una de las imágenes llamó especialmente la atención: se la ve con una remera con la frase “Everything me resbala”, que muchos interpretaron como un mensaje indirecto a Vigna.

Los seguidores de Siciliani no tardaron en sumarse al juego convencidos de que esta postal iba dirigida directamente hacia Vigna y agregando otra frase picante: “Para las envidiosas”, aludiendo claramente a la exnovia de Luciano Castro.

Griselda Siciliani fue tajante con Flor Vigna. Foto: Instagram.

A pesar del revuelo, Griselda decidió mantener el silencio. Por ahora, la actriz prefiere enfocarse en su relación con Castro y en los proyectos profesionales que ambos protagonizan.

Flor Vigna lanzó un mal augurio para Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Va a tener algo para contar”

Flor Vigna volvió a estar en boca de todos por su música, ya que hace unos días lanzó su nuevo single “Apunta y Dispara”, un electropop producido por Omar Varela, donde se muestra aguerrida y vengativa. La letra está inspirada en la nueva relación de su ex pareja, Luciano Castro, con la actriz Griselda Siciliani, ya que ella fue el motivo de la ruptura.

La canción surgió luego de una nota con el youtuber Martín Cirio, donde se sinceró con respecto al tema y admitió que Griselda era “una Tatiana”, en referencia a la frase que creó el streamer para referirse a una persona que se queda con el novio de su amiga.

Flor Vigna Foto: Captura

Movilizada por la situación, continuó: “Mi forma de contar las cosas es más artística, me sale componer, armar un videoclip, y en este momento la cago. No me siento conforme viéndome así (llorando en un programa por su ex novio)”.

Sin rodeos, un notero de América le comentó que Griselda se refirió a la canción y que “la ninguneó”: “¿Lo sentiste genuino?”, le preguntó, a lo que Flor respondió: “Lo sentí genuino. Incluso lo dijo delante de Luciano. ¡Qué ovarios! Seguramente ella va a tener algo para contar en un futuro”.

Flor, después de su participación en LuzuTV, fue abordada por los noteros y habló de su situación con Castro y Siciliani, donde dejó entrever que sabe que a la actriz “le va a pasar lo mismo”, refiriéndose a la infidelidad.

“Es pasado y en mi presente lo estoy dando todo. Pero a veces te persiguen tanto, queriendo esas respuestas, que digo ‘está bien, es algo que tengo que afrontar como persona pública’”, dijo Flor.