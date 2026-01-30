Ruptura confirmada entre Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Tras semanas de versiones cruzadas, rumores y exposición mediática, Griselda Siciliani confirmó finalmente su separación de Luciano Castro. La actriz optó por el silencio público, pero fue la periodista Paula Varela quien aportó detalles clave sobre los motivos que llevaron al final de la relación.

El verdadero motivo de la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Según relató la panelista en Intrusos (América), la decisión fue tomada por Siciliani, principalmente por el peso de la repercusión mediática que rodeó el escándalo.

“Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, contó Varela al aire del programa.

En la misma línea, agregó que la actriz fue clara respecto a sus límites personales: “Dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’”.

A pesar de la ruptura, el vínculo entre ambos no terminó en malos términos. Según explicó la periodista, el cariño sigue intacto, aunque la relación amorosa llegó a su fin. “Se quieren un montón, de hecho ella le dijo a él ‘no te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre’, pero la relación, la pareja, se terminó”.

Otro de los proyectos que quedó trunco tras la separación fue el emprendimiento que ambos planeaban abrir en la Costa Atlántica, el cual finalmente no se concretará.

“Si bien ella no quiere hablar, si la van a buscar te van a decir que sí, que están separados”, concluyó Varela.

Griselda Siciliani. Foto: Instagram @griseldasiciliani

Días atrás, la propia Siciliani había marcado su postura frente a la insistencia mediática. Sin confirmar ni desmentir en ese momento, dejó en claro su incomodidad con la exposición de su vida privada.

“Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie. Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar ‘sí’ y ‘no’, contestar las preguntas más escuetamente, pero quiero de verdad tomar una posición”, expresó también en Intrusos.

La angustia de Luciano Castro tras los rumores

Mientras el silencio de Griselda se mantenía, Luciano Castro sí compartió su estado emocional en una charla privada con la periodista Pía Shaw, en medio de las versiones que hablaban de una infidelidad como detonante de la crisis.

Desde Mar del Plata, Shaw reveló en A la Barbarossa (Telefe): “Me dijo que perdió al amor de su vida, y que se mandó una gran cagada”.

Luciano Castro. Foto: Redes sociales

La periodista aclaró que el actor le autorizó a contar lo conversado y que, en ese contexto, él había decidido no seguir hablando públicamente del tema.“Estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando dentro de toda esta situación, que es muy difícil”, aseguró. Y sumó: “Interpreto que no están nada bien entre los dos”.

Finalmente, volvió a replicar las palabras de Castro, dando cuenta de su profundo dolor:“Perdí al amor de mi vida y estoy destruido”.