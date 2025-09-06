Ángela Torres le respondió a Rusherking tras tildarlo de “rata”: “No es mi mundo”

La joven reveló cómo su situación económica se vio afectada durante su noviazgo con el cantante.

Ángela Torres y Rusherking. Foto: Canal26.com

Ángela Torres no dudó en responder a su exnovio, Rusherking, quien había reaccionado en redes sociales tras las declaraciones de la joven, en las que contó las dificultades económicas que atravesaba mientras estaban juntos.

“Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, había contestado Rusherking.

Esta respuesta llegó porque Ángela Torres había contado: “El año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca”, claramente haciendo referencia a Rusherking, a quien varios usuarios calificaron como “rata”.

Ángela Torres y Rusherking. Foto: NA

La respuesta de Ángela Torres

En ese contexto de idas y vueltas, Ángela respondió: “Lo vi. Yo no siento que sea así, pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja, así que no es mi mundo”.

La respuesta de Ángela Torres.

Frente a sus dichos anteriores, la artista sostuvo que “son chistecitos del aire”: “Cuando estábamos hablando de cómo cuidar la economía y yo hablé de mí. Dije que patinaba la guita cuando flasheaba que tenía un ingreso económico que no era tal”.

Ante la diferencia con su ex, Ángela concluyó: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra. No terminamos mal. Se terminó el amor”.