Eugenia la "China" Suárez y Rusherking

En medio de las acusaciones de que MasterChef Celebrity gira en torno a la China Suárez, la lejos de bajar la espuma, Wanda Nara fue por más.

Este domingo, la conductora del reality de cocina fue directo a Rusherking y le hizo una pregunta incómoda sobre su vínculo con la actriz: qué pasó con el auto que el cantante le había regalado.

En ese momento, el cantante le regaló a su entonces novia un Volkswagen New Beetle negro para su cumpleaños número 31, pero, a las pocas semanas, terminaron su relación.

Rusherking contó qué hizo con el auto que le regaló a la China Suárez. Video: Telefe.

Mientras todos los participantes se encontraban dándole los últimos detalles a sus platos, la conductora visitó la estación de Rusher y fue directa con su pregunta

“¿Regalaste alguna vez un auto?”, preguntó Wanda Nara y, ante la respuesta afirmativa del cantante, la conductora fue al hueso: “¿El auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve para mí también”.

Ante la insistencia de la conductora, Rusher no le huyó al tema y contó la verdad sobre el fin de su relación con la China Suárez: “Yo creí que se lo quedaba, pero me lo quiso devolver”. Además, reveló que ya no posee el vehículo: “No lo tengo, lo vendimos”.

El regalo que le hizo Rusherking a la China Suárez cuando eran pareja.

Tras su confesión, el cantante no se quedó atrás y terminó consultándole por el regalo más costoso que ella había realizado. “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé”, confesó Wanda entre risas. Y se sinceró sobre su estrategia para terminar quedándose con la propiedad: “La regalé, pero a mi nombre”.

Por su parte, el cantante lamentó haber tenido que pasar por trámites y complicaciones a la hora de vender el auto que le había regalado a su ex, ya que estaba a su nombre: “Fue el primer y último auto. Basta”.