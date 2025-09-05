Ángela Torres dijo que Rusherking era “rata” y el cantante estalló: “Hasta acá me guardé mi opinión”

A raíz de la viralización de los comentarios de la cantante, el santiagueño utilizó sus redes sociales para ponerle un freno a la situación.

La actriz habló sin filtro de su relación Foto: NA

Rusherking reaccionó a las polémicas declaraciones de su ex pareja Ángela Torres en Luzu, donde mencionó que él no era justo a la hora de pagar las citas. El cantante explotó y le dedicó tuits, remarcando su cansancio por la exposición.

A raíz de la viralización de los comentarios de la cantante, el santiagueño utilizó sus redes sociales para ponerle un freno a la situación: “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”.

Hasta aca me guardé mi opinión…

pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto — RUSHER (@rusherkingg) September 4, 2025

De esta forma, manifestó su enojo ante las recientes repercusiones que tuvo las declaraciones de su ex.

No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo , feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido jeje — RUSHER (@rusherkingg) September 4, 2025

Por último, el cantante buscó diferenciarse de la actitud de quien fue su pareja: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido jeje”.

¿Rusherking un "rata"? Foto: NA

¿Qué dijo Ángela Torres?

Disfrutando de su nuevo rol como participante de Nadie dice nada (Luzu), la cantante contó su pasa experiencia amorosa y sorprendió con sus declaraciones: “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”.

“¿Y él no colaboraba con un 25 por ciento?”, indagó Flor Jazmín Peña, a lo que Ángela hizo una mueca y si bien no dijo “no”, su silencio se interpretó de manera negativa.

Ángela Torres sobre Rusherking.Video: Luzu

Y explicó: “Entonces, yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca”.

Por último, la artista destacó que desde muy joven que ella se ocupa de sus cuentas y gastos, por lo que no tiene problema en mantenerse: “Como yo siempre fui muy independiente y siempre me mantuve sola, desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga”.