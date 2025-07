Opens in new window

Ángela Torres habló sobre su distanciamiento con Lali Espósito: “Atravesamos nuestras rispideces”

La artista habló sobre su vínculo con Lali y reveló qué pasó años atrás, cuando atravesaron un distanciamiento tras haber trabajado juntas en distintas novelas.

Ángela Torres y Lali Espósito. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Ángela Torres se refirió al conflicto entre ella y Lali Espósito que ocurrió 10 años atrás y confirmó que tuvieron “rispideces”, aunque ahora se llevan bien.

“Cuando la conocí era totalmente su fan, compartimos camarín ese año, yo estaba cumpliendo un sueño y no lo podía creer. Ahí, amigas”, contó la cantante en el streaming BoffeGP tras recordar la época en que filmaron juntas la novela ‘Solamente Vos’, de la mano de Adrián Suar y Natalia Oreiro.

Ángela Torres habló sobre su relación con Lali Espósito. Video: BoffeGP.

“Cuando pasaron dos años, me llamaron para hacer ‘Esperanza Mía’ con ella, donde también teníamos mucho juntas y en esa novela atravesamos nuestras rispideces, no nos llevamos muy bien. En realidad no pasó nada entre nosotras, no hubo una pelea, sino que simplemente no conectábamos como antes, pero nunca hubo un cruce concreto”, añadió Torres.

Luego, recordó cuando le preguntaron por su amistad con Lali: “Al año siguiente me metí en ShowMatch, un día me preguntaron por Lali y se me notó en la cara que no estaba todo bien y me torturaron durante todo un año que armaron un beef inexistente con Lali. Cada vez que ella venía al programa, todos los programas de chimentos decían mentiras sobre nosotras”.

Ángela Torres y Lali Espósito. Foto: Instagram.

“Ahora hace un par de años que estamos reconectadas. El otro día estuve en su casa”, reveló sobre su actual relación con Lali.

“Yo la quiero mucho, la admiro con todo mi corazón y crecí viéndola. La amo, soy fan de Lali como todos. Voy a verla a los shows. Ella está de novia con Pedro -Rosemblat-, que es mi amigo y lo quiero mucho. Se ve bastante con Ofe -Ofelia Fernández-, que es mi mejor amiga. De repente estamos compartiendo mundos y es lindo eso”, concluyó la artista.