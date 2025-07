Opens in new window

Una cantante comparte un ex con la China Suárez y reveló su reacción al enterarse del romance: “Me bloqueó”

Ángela Torres recordó el inicio de su relación con Rusherking, situación que no le habría caído nada bien a la actual novia de Mauro Icardi.

La China Suárez pasa sus días en Turquía junto a Mauro Icardi Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez y Ángela Torres tienen algo en común: Rusherking. Ambas actrices fueron pareja del popular cantante, aunque por distintos motivos ambos romances llegaron a su fin. Sin embargo, a la actual novia de Mauro Icardi no le habría caído nada bien el comienzo de la relación.

Durante el stream de Martín Cirio, que tuvo la entrevista a Ángela Torres, se conocieron nuevas acciones de la ex de Benjamín Vicuña. La China no dudó y optó por bloquearla a la cantante, producto de que comenzaba un romance con su ex.

Ángela Torres reveló que la China Suárez la bloqueó tras enterrarse de su romance con Rusherking. Video: twitch Martín Cirio.

Entre risas, la joven comentó acerca de las novedades del WandaGate: “Me bloqueó la China. Me pone muy pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada, es terrible”. Además, mencionó como “la novela turca” las polémicas que se desataron por la mudanza de la actriz a Turquía.

“Yo te juro, estoy para que me desbloquee”, agregó en su charla con el popular streamer. Y se animó a hacerle un pedido mirando a la cámara: “Reina, dejame verte el contenido, ¿por qué me dejas afuera?”.

Ángela Torres y Rusherking. Foto: Instagram.

Ante las consultas de Martín Cirio, admitió que ya “está perdida en la novela”.

Claro que la charla siguió y un punto clave estuvo en la relación de Ángela Torres con la China Suárez, que no terminó bien después de que se conozcan el romance con Rusherking.

“Es que te juro que yo no tengo ningún problema con ella”, comentó Torres sobre la posibilidad de que haya “mala onda” entre ambas.

La China Suárez y Ángela Torres

“¿Pero te bloqueo porque te pusiste de novia con Rusher o paso algo?”, consultó Cirio, que obtuvo una respuesta positiva. Ángela aclaró: “Me bloqueó cuando me puse de novia. Me mando un mensajito y me bloqueó”, reveló.

De todos modos, esquivó decir qué contenía ese mensaje, aunque hizo un llamativo silencio ante la consulta acerca de qué decía el texto, y si contenía “una puteada o no puteada”.