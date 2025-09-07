Disney+: el thriller psicológico protagonizado por Rodrigo de la Serna que combina drama y elementos sobrenaturales

La plataforma está a punto de estrenar un título que promete estar entre las series más vistas y mantener en vilo al espectador. Mirá el tráiler.

Los sin nombre, serie. Foto: Disney+

La plataforma de Disney+ está a punto de estrenar “Los sin nombre”, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Rodrigo de la Serna que supo combinar drama y elementos sobrenaturales, y promete mantener al espectador pegado al asiento con su estreno el próximo 10 de septiembre en la plataforma.

Los sin nombre, serie. Foto: Disney+

Con 6 capítulos, el título se trata de una adaptación de la novela de Ramsey Campbell y está coprotagonizada por Miren Ibarguren y Milena Smit.

De qué se trata “Los sin nombre”

Según la sinopsis oficial de Disney+, “en ‘Los sin nombre’, Claudia (Miren Ibarguren), una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática, descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. ‘Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!’, es la estremecedora frase que escucha por teléfono y que reaviva su esperanza”.

Los sin nombre, serie. Foto: Disney+

“Claudia recurre entonces a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura (Milena Smit), la joven a quien Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tránsito. Juntos siguen la pista que los llevará por misteriosos lugares donde se oculta una verdad aterradora”, agrega.

Los sin nombre, serie. Foto: Disney+

Tráiler de “Los sin nombre”

Elenco de la serie

Además de Rodrigo de la Serna, completan el elenco principal los siguientes actores:

Daniel Pérez Prada

Susi Sánchez

Pablo Derqui

Bastien Ughetto

Valentina Gaya-Alicia Bravo

Los sin nombre, serie. Foto: Disney+