Prime Video revive una película nominada al Oscar que todos deberían ver al menos una vez en la vida

Estrenada en 2008, esta comedia se convirtió con el tiempo en un clásico que sigue conquistando a nuevas audiencias.

Prime Video revive una película nominada al Oscar. Foto: Prime Video.

Prime Video suele rescatar títulos que dejaron huella tanto en el público como en la crítica, y uno de ellos es “Lars and the Real Girl” (Lars y la chica real), una película canadiense protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Craig Gillespie, cineasta detrás de “Yo, Tonya” y “Cruella”.

De qué trata Lars and the Real Girl

La historia gira en torno a Lars, un hombre solitario cuya vida da un giro inesperado cuando inicia una relación sentimental con una muñeca, a la que trata como si fuera una persona real. Su entorno, entre la sorpresa y la incomodidad, debe aprender a lidiar con esta situación.

Lars and the Real Girl. Foto: Prime Video.

El elenco incluye a Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli Garner y Patricia Clarkson, quienes dan vida a esta particular fábula contemporánea.

Tráiler de Lars and the Real Girl

Reconocimientos y premios

A pesar de haber sido una producción independiente con bajo presupuesto, la película logró destacar en la temporada de premios: obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Guion Original, mientras que Ryan Gosling fue candidato al Globo de Oro y al Sindicato de Actores como mejor actor de comedia o musical.

La crítica también acompañó. Claudia Puig, de USA Today, la describió como “una comedia romántica original, tierna y brillantemente escrita por Nancy Oliver”, mientras que Phillip French, de The Guardian, la calificó como “una fábula moral que aborda la bondad, la comprensión, el amor y la aceptación de la diversidad humana”.

Lars and the Real Girl. Foto: Prime Video.

Dónde verla

Latinoamérica: incluida en el catálogo de Prime Video.

Estados Unidos: disponible en alquiler en Apple TV y Prime Video.

España: accesible a través de Movistar+.

Con una historia tierna, original y llena de enseñanzas sobre amor y aceptación, Lars and the Real Girl sigue siendo una película que vale la pena descubrir (o redescubrir) en Prime Video.