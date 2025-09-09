Ricardo Darín será abuelo: Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron el embarazo con un divertido posteo

Se trata del primer hijo de la pareja, la noticia se conoció tras un posteo de la actriz en Instagram.

El Chino Darín y Úrsula Corberó Foto: Instagram @ursulolita

Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo junto al Chino Darín. Lo hizo en redes sociales, con una foto mostrando su pancita y acompañada de una frase que dice: “Esto no es IA”. Acompañó el mensaje con una carita llorando de emoción y un corazón.

La protagonista de La casa de Papel posó desde un sillón blanco con un camisón de maternidad en el mismo tono en donde se ve la prominente panza.

Úrsula Corberó está embarazada Foto: Instagram @ursulolita

La noticia generó furor entre sus seguidores, quienes se mostraron muy contentos con la noticia.

Su historia de amor

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en el año 2015, durante el rodaje de la serie “La embajada”, de Antena 3. Desde ese momento, se volvieron inseparables.

Los actores se acompañan en sus carreras y se respetan en sus proyectos, inclusive cuando les toca estar viviendo en diferentes ciudades por su trabajo. “La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempos separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir...”, había explicado el actor en una entrevista.