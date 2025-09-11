La reacción de Cami Galante, esposa de Leandro Paredes, tras los rumores de affaire del futbolista con Evangelina Anderson

La mujer demostró en redes sociales su postura y confirmó cómo es su relación actual con el padre de sus tres hijos.

Camila Galante y Paredes Foto: NA

En las últimas horas, comenzó a circular un rumor que tiene de protagonista a Leandro Paredes y Evangelina Anderson. Según habría afirmado el portal PrimiciasYa, el futbolista de Boca y la ex de Martín Demichelis estarían viviendo un affaire a costas de Cami Galante, esposa y madre de los tres hijos de Paredes.

Sin embargo, la pareja del futbolista no le dio importancia a los rumores que involucran al centrocampista con otra mujer. De hecho, Galante reafirmó su amor por él a través de un comentario que dejó en el último posteo de Paredes.

El posteo de Paredes y el comentario de Camila Foto: Redes sociales

Por otra parte, Paredes posteo un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante, demostrando que su relación se mantiene fuerte frente a los rumores.

El posteo de Camila Galante con Paredes y su hijo más chico Foto: Redes sociales

El descargo de Yanina Latorre

Días atrás, Pepe Ochoa había asegurado que Evangelina Anderson estaría muy cerca de un joven luego de anunciar su separación con Martín Demichelis. Sin embargo, Yanina Latorre agregó más información en su programa SQP y confirmó que la modelo estaría con un hombre casado.

“Si no quiere circo que se fije con quién sale”, empezó diciendo la conductora. “Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban… Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”, agregó picante.

Luego, Yanina Latorre aseguró que por el momento no revelará la identidad del hombre: “Él está casado, yyo familias no arruino”. “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos ytermine con alguien que también tiene pibes.Me animé a contar esto porque, anoche mientras estaba al aire,me escribieron dos personasy me preguntaron si sabía que ‘Eva sale con…’”, añadió.

La conductora de Sálvese quien pueda publicó un fuerte descargo desvinculándose de la “primicia” de que el jugador de Boca estaría viviendo un affaire con Evangelina Anderson, manifestando que ella no dijo eso.

El descargo de Yanina Latorre en redes Foto: Redes sociales

“Me tienen los huevos al plato. YO NO DIJE ESTO, TRABAJAN DE MIRAR TELEVISIÓN Y LO HACEN MAL. APRENDAR A LABURAR”, escribió junto a una captura de la noticia que llevaba un “Según Yanina Latorre…”