Conferencia de prensa previa al Superclásico del Torneo Apertura 2026. Foto: @LIGAAFA

En la habitual conferencia de prensa previa al Superclásico, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel palpitaron el duelo del domingo con dos temas centrales: el césped del Monumental y el árbitro Darío Herrera.

Cachete puso el foco en el rol del árbitro y pidió bajar el tono de las críticas en la previa. “Hay que tener un poquito más de respeto, porque es el que decide”, sostuvo el defensor de River, en referencia a las recientes declaraciones provenientes del Mundo Boca.

El volante xeneize recogió el guante y también opinó al respecto: “Al final, el campo estará igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar, condiciona el estado, pero no le damos importancia. No tengo que opinar del árbitro, si hay errores son sin intención”.

En la continuidad de la conferencia, el ex volante de la Roma destacó el presente del equipo y la confianza con la que llegan al enfrentamiento. “Venimos con una seguidilla de muy buenos resultados y con una idea clara”, aseguró, aunque advirtió que este tipo de encuentros se juegan de manera distinta: “Son partidos aparte”, enfatizó.

Conferencia de prensa de Montiel y Paredes en la previa del Superclásico. Foto: NA

“Partido difícil, es un clásico. A cualquier jugador le gustaría jugar, va a ser muy trabado porque los clásicos se juegan así. Trataremos de imponer nuestra idea de juego y saldremos a ganar que es lo más importante”, completó el lateral derecho.