Leandro Paredes en el Superclásico. Foto: REUTERS

Leandro Paredes fue el héroe de esta tarde en el Monumental, al darle el triunfo a Boca sobre River en el Superclásico, con un gol de penal cuando acababa el primer tiempo.

Boca sufrió, pero ganó bien el partido y se quedó con el encuentro más importante a nivel local del fútbol argentino.

Paredes ya marcó su gol de penal y sale a festejar lo que sería el único tanto del Superclásico. Foto: REUTERS

A partir de allí, surge la duda de quién fue el último campeón del mundo con la Selección Argentina en marcar un gol en un Superclásico, y por supuesto, hay que retrotraerse a muchos años atrás para buscar el antecedente.

Antes de Paredes, este jugador había sido el último campeón del mundo en marcar en un Superclásico

El antecedente del último campeón del mundo en marcar en un Superclásico fue hace casi 37 años, en un encuentro jugado el 6 de septiembre de 1989, donde el lateral izquierdo de Boca y campeón con la Selección Argentina, José Luis Cuciuffo, marcó un gol de cabeza para que Boca le gane 1 a 0 en el torneo 1989/90.

Pero también, si se habla del mejor jugador del mundo, por supuesto que la referencia es para Diego Armando Maradona que tuvo un papel preponderante en sus últimos Superclásicos.

Él fue el último campeón del mundo con la Selección Argentina en ser la gran figura en un Superclásico, jugando para Boca, en la goleada que el Xeneize le propinó a River en el Clausura de 1996, un 4 a 1, el 14 de julio de 1996.

El primero de Boca lo marcó José Basualdo y los otros tres goles de ese encuentro para el Xeneize los convirtió un viejo conocido: Claudio Paul Caniggia, que se despachó con un hat-trick.

El bonus track: el campeón del mundo (no argentino) que también marcó en un Superclásico

Si nos tenemos que poner estrictos con las fechas y las estadísticas, hubo un campeón del mundo que había sido el último en marcar en un Superclásico antes del gol de esta tarde de Leandro Paredes.

La diferencia con Maradona es que David Trezeguet fue el protagonista de esta historia, pero salió campeón con la selección de Francia, en el Mundial de 1998.

El galo supo marcarle a Boca en un cotejo jugado en un torneo de verano, el 2 de febrero de 2013, por la Copa BBVA Francés en un partido jugado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde River le ganó 2 a 1 y Trezeguet defendía los colores millonarios.

Por tanto, Paredes con su gol de este domingo se inscribe dentro de los jugadores históricos que, tras ser campeones del mundo, regresaron con gloria y marcaron un gol, ni más ni menos que en un Superclásico.