Divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la millonaria cifra que deberán dividir tras separarse

Una nueva polémica se acerca en torno a la ruptura tras 18 años de relación.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson podría sumar un nuevo capítulo escandaloso. Mientras que la ruptura se dio en un acuerdo mutuo, las versiones de terceras en discordia toman fuerza. Sin embargo, esta vez la polémica puede ser en torno a lo económico.

Tras 18 años de relación, el matrimonio avanza en el divorcio, por lo que hay que realizar la división de bienes. En las últimas horas, se conoció la millonaria cifra que se pondrá en juego durante el trámite que puede desatar polémicas.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

“A mí me dicen que este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”, indicó Guillermo Favale en “A la tarde”, en América.

Y detalló con respecto a los números a dividir durante el divorcio: “Hoy hablé con alguien muy cercano a Demichelis y su entorno vinculado al fútbol y me decía ‘acá hay para dividir más de 50 millones de dólares’”.

Cabe recordar que Martín Demichelis realizó una exitosa carrera en Europa, tras dejar River Plate. El exfutbolista tuvo pasos por clubes de primer nivel como Manchester City de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania. “Estamos hablando de una carrera elite en Europa”, siguió el periodista.

Martín Demichelis; Monterrey. Foto: Reuters (Cristian De Marchena)

“Nosotros por ahí a los futbolistas le perdemos el rastro y la cuenta bancaria, pero Demichelis jugó más de 10 años en la elite europea, siempre con ella al lado”, recordó sobre el dinero ganado, que luego siguió con su carrera como entrenador.

Ante la polémica acerca de la ley que deben cumplir ambos en el divorcio, Favale también aclaró: “Yo lo que digo es que todo el mundo está asesorado. Y cuando la gente cercana de Demichelis pone la cuenta del banco arriba de la mesa y sabe que tiene que sentarse a negociar el divorcio”.

“¿Toda la plata la generó al lado de Evangelina o él generó parte cuando aún no estaban casados o luego de separarse? Fueron 17 años de matrimonio. Está en cuestión a ver si le corresponde o no. Acá hay que poner los números arriba de la mesa. Ir a las fechas, ir a los papeles, ir a las propiedades, ir al dinero en efectivo”, completó.

Evangelina Anderson junto a sus tres hijos.

Según agregó, ante la consulta de la conductora Karina Mazzocco, “para la gente que representa a Demichelis” no se debe dividir a la mitad el patrimonio de la pareja, por los ingresos generados por el entrenador.

Justamente, en una publicación junto a sus hijos tras hacerse pública la separación, Evangelina Anderson había escrito que “tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.