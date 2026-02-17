Se agiganta la lista de lesionados en Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Malas noticias para Boca Juniors: se suman los lesionados de cara al duelo contra Racing Club por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

En esta nueva categoría incómoda para el Xeneize se suman las importantes bajas de Exequiel Zeballos y nada más y nada menos que la de Leandro Paredes, de quien se confirmó su ausencia para enfrentar a la Academia. El cuerpo técnico considera que llegó a su límite físico luego de jugar infiltrado ante Platense por la quinta fecha y podría agravarse su lesión en el tobillo derecho.

Incluso, esta situación de Paredes ya se podía prever con antelación, debido a que en el duelo frente al Calamar salió a los 84 minutos del partido con el marcador empatado (finalmente, el duelo terminó 0 a 0). Tras el encuentro, cuando fue consultado por su estado físico, declaró: “Vengo arrastrando una molestia”.

Leandro Paredes será baja ante Racing. Foto: NA

¿Qué tiene Boca para enfrentar a Racing?

La buena noticia, si se puede rescatar alguna, del duelo ante Platense fue la reaparición de Edinson Cavani en el terreno de juego, luego de superar una lumbalgia que lo marginó desde el año pasado.

Quizá sea más sencillo mencionar las bajas con las que cuenta Boca de cara a los próximos duelos. Estas son: Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, además del mencionado Paredes. Quizá, si los tiempos son favorables, Boca podría contar con Carlos Palacios, quien se recupera tras la sinovitis de su rodilla derecha.

Claudio Úbeda intenta encontrarle un rumbo a este Boca. Foto: NA

Otra de las preocupaciones en el mediocampo tiene nombre y apellido: Santiago Ascacíbar. A la flamante incorporación proveniente de Estudiantes de La Plata se lo vio tomándose el isquiotibial izquierdo y aquejando dolor. Al no haber un parte médico oficial, podría aducirse que se trató de un calambre, aunque tampoco se descarta la posibilidad de un desgarro.

La otra buena noticia son las recuperaciones de Miguel Merentiel y Lucas Janson, a la espera de que Boca pueda conformar un 11 competitivo frente al duro Racing, y enderezar la senda de un comienzo de campeonato que empezó de manera muy irregular para el club de La Ribera.